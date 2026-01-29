―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月27日から28日の決算発表を経て29日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4461> 一工薬 　　　　東Ｐ 　 +16.68 　　1/28　　　3Q　　　 79.54
<6857> アドテスト 　　東Ｐ 　 +14.73 　　1/28　　　3Q　　　111.01
<2678> アスクル 　　　東Ｐ　　 +2.83 　　1/28　　上期　　　　赤転
<9914> 植松商会 　　　東Ｓ　　 +2.22 　　1/28　　　3Q　　　 13.45
<8343> 秋田銀 　　　　東Ｐ　　 +1.95 　　1/28　　　3Q　　　 61.76

<8628> 松井 　　　　　東Ｐ　　 +1.69 　　1/28　　　3Q　　　 35.97
<5659> 日精線 　　　　東Ｐ　　 +1.08 　　1/28　　　3Q　　　-37.76
<6999> ＫＯＡ 　　　　東Ｐ　　 +0.27 　　1/28　　　3Q　　　360.38

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした29日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース