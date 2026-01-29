

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月27日から28日の決算発表を経て29日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<4461> 一工薬 東Ｐ +16.68 1/28 3Q 79.54

<6857> アドテスト 東Ｐ +14.73 1/28 3Q 111.01

<2678> アスクル 東Ｐ +2.83 1/28 上期 赤転

<9914> 植松商会 東Ｓ +2.22 1/28 3Q 13.45

<8343> 秋田銀 東Ｐ +1.95 1/28 3Q 61.76



<8628> 松井 東Ｐ +1.69 1/28 3Q 35.97

<5659> 日精線 東Ｐ +1.08 1/28 3Q -37.76

<6999> ＫＯＡ 東Ｐ +0.27 1/28 3Q 360.38



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした29日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

