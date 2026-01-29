¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥óŽ¢Àö¤¤Êª¤¬¾¯¤Ê¤¤¡ª»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ö¡ª´ÊÃ±¥ì¥·¥ÔŽ£
¡Úpeco¥ì¥·¥Ô¡Û»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ö¡ª´ÊÃ±Ä¹°ò¥°¥é¥¿¥ó
ºàÎÁ¡Ê1¡Á2¿ÍÊ¬¡ËÄ¹°ò¡§300gÍñ¡§1¸Ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡§Âç¤µ¤¸1ÌÀÂÀ»Ò¥Á¥å¡¼¥Ö¡§Âç¤µ¤¸2¡Ê30g¡ËÏÂÉ÷ðùÎ³¤À¤·¡§¾®¤µ¤¸1Çò¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸1¥Á¡¼¥º¡Ê¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡Ë¡§80g¹ï¤ß¤Î¤ê¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø1Ä¹°ò¤ÎÈé¤ò¥Ô¡¼¥é¡¼¤ÇÇí¤¯¡£2Æó½Å¤Ë¤·¤¿ÂÞ¤Ë¡¤òÆþ¤ì¡¢¤á¤ó¤Ü¤¦¤ÇÄ¹°ò¤Î²ô¤¬¾¯¤·»Ä¤ëÄøÅÙ¤Þ¤ÇÃ¡¤¯¡£3¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦ÌÀÂÀ»Ò¥Á¥å¡¼¥Ö¡¦Íñ¡¦ÏÂÉ÷ðùÎ³¤À¤·¡¦Çò¤À¤·¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯Ùæ¤à¡£4ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë£¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê250¡î¡Ë¤Ç¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç10Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£ºÇ¸å¤Ë¹ï¤ß¤Î¤ê¤ò¾è¤»¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¡Úpeco¥ì¥·¥Ô¡Û²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡ª´ÊÃ±¥Ó¥Ó¥ó¥Ð
¡Ú°¡´õ¥ì¥·¥Ô¡Û¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤àÄ¹°ò¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯ßÖ¤á
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËÄ¹°ò¡§1ËÜ¡Ê200g¡ËÆÚ¤³¤ÞÆù¡§200g¤·¤ç¤¦¤¬¡§1ÊÒ¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡§3³ôÊÒ·ªÊ´¡§Âç¤µ¤¸1¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1¤È1/2ËüÇ½¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ¤«¤Ä¤ªÀá¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡ÊÄ¹°ò¡§Ã»ºýÀÚ¤ê ¢¨¤Ò¤²º¬¤ò¼è¤êÈé¤Ä¤¤ÇÄ´Íý¡¿¤·¤ç¤¦¤¬¡§ÇöÀÚ¤ê¡¿¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡§5cmÉý¡Ë2Ä¹°ò¤ò¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£3¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¦ÆÚ¤³¤ÞÆù¡¦¢¤òßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤òÆþ¤ì¤µ¤é¤ËßÖ¤á¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£4¤ª»®¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢ËüÇ½¤Í¤®¡¦¤«¤Ä¤ªÀá¤ò»¶¤é¤·¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£