◆姫路競馬６日目（１月２９日）

《小牧 太》

３勝を挙げ２４勝。エイシンアニーモ（１１Ｒ）でメイン奪取に意欲。「力はある。今回はじっくり乗って」（◎）。メテオレーナ（７Ｒ）も「調子はいい」（◎）。メリーセンス（９Ｒ）は「力はあるけど、勝ちみに遅くて…」（○）。フロストシティ（３Ｒ）も「前走はスタート後にトモ（後肢）が滑って…」（○）。

《下原 理》

１勝を加算し１０勝。ロミヒ（１２Ｒ）に好感触。「最終追い切りの動きがよかった」（◎）。コレギウム（３Ｒ）も「ここに入ると力上位。まじめに走れば」（◎）。ライトピラー（１１Ｒ）は「最後はしっかり伸びてくる。展開が向けば」（○）。ミノワ（１０Ｒ）も「もまれない位置から競馬できれば」（○）。アコーダンス（１Ｒ）は「それなりにまとめてくるが、勝つとなると、展開の助けが必要で」（○）。

《杉浦 健太》

１勝追加で９勝。アインホルン（１２Ｒ）に気合。「いいスピードがある。スタートを決めたい」（◎）。ワローテル（１０Ｒ）は「ロスなく立ち回ることができれば」（○）。

《土方 颯太》

５勝。お薦めはスターアイセーラ（１０Ｒ）で「斤量の２キロ増は気になるけど、メンバー的にはやれるはず」（◎）。クツワノセキトリ（７Ｒ）も「枠はいい。砂をかぶらずにレースできれば」（◎）。バイオサファイア（３Ｒ）は「前、前で運べれば」（○）。クライオブジアース（６Ｒ）も「もどかしいレースが続いているので、コースが替わって前進してほしい」（○）。デルタフォー（１２Ｒ）は「気性的なものもあって１２３０メートルから１４００メートルまでが一番よさそう」（△）。

《笹田 知宏》

５勝。ブライトローズ（１０Ｒ）で勝利を意識。「前走は度外視できる。使うごとに成長していけば」（◎）。

《小谷 哲平》

４勝。ジョテイ（２Ｒ）に自信。「順調にきている。当日のテンションがカギ」（◎）。ヴァリオ（１Ｒ）も「時計的に通用できる。前、前で運びたい」（◎）。エナアニマル（１１Ｒ）は「先行馬を射程圏に置いてレースできれば」（○）。マイネルジーニアス（６Ｒ）も「マイペースで逃げることができれば」（○）。リリーオブザハート（８Ｒ）は「ゲートと折り合いがカギ」（○）。

《新庄 海誠》

１勝を加えて３勝。デイジーフラッシュ（６Ｒ）に前進を見込む。「悪くない競馬が続いている。なるべく前で競馬したい」（◎）。

《川原 正一》

２勝。キャルベイクルーズ（９Ｒ）に手応え。「うまく流れに乗れたら」（◎）。デンタルフロス（１１Ｒ）は「前走は重賞だったので度外視できる。この相手なら通用していい」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触