今日29日から明日30日にかけて、日本海側は断続的に雪の降り方が強まるでしょう。太平洋側の平地でも所々で雪が降り、交通が乱れる可能性があります。

日本海側は再び大雪に 太平洋側にも雪雲

今日29日は、本州の日本海側で広く雪が降り、たびたび降り方が強まるでしょう。北陸や近畿北部を中心に、平地でも短時間で積雪の急増する所がありそうです。太平洋側にも所々に雪雲が流れ込みます。今夜は、名古屋市周辺や近畿中部の平地でも積雪に注意が必要で、関東でも箱根から秩父方面で雪が積もるおそれがあります。普段、雪にあまり慣れていない地域では、たとえ大雪にならなくても交通への影響が大きくなるケースがあります。

明日30日は、本州に加えて、北海道の日本海側でも局地的に雪や風が強まるでしょう。また、中国地方でも、特に鳥取県で大雪となり、交通の乱れが拡大しそうです。

31日から2月1日は、雪の降り方が次第に弱まる見込みですが、北陸以北を中心に、交通への影響が長引く所がありそうです。引き続き、情報をこまめに確認しつつ、時間に余裕を持った行動を心掛けてください。

雪道運転 万が一に備えて

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積み、出かける前に燃料が十分にあることを確認してください。