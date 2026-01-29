ボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）が、米ビルボード「アーティスト100」で、1位となった。最も影響力を示したアーティストを選ぶチャートで、トップになったのは、初めての快挙となった。

韓国メディアOSENは29日「最近発売した新アルバムを通じて、ビルボード5つのチャートでトップになり、メインアルバムチャート『ビルボード200』最上位圏に入ったENHYPENのグローバル人気が注目」と報じた。

米ビルボードが27日に発表した最新チャート（1月31日付）で、「アーティスト100」は音源とアルバム販売量、オンラインストリーミング、ラジオの放送回数、ソーシャルメディア指標などを換算、加重値を適用した総合点数で順位を付ける。ポップスターの影響力を計るこのチャートで、ENHYPENが1位になったのは初めて。

今週「ビルボード200」2位に入った7枚目ミニアルバム「THE SIN：VINISH」は、細部チャートでより強力な存在感を表した。「トップアルバムセールス」「トップカレントアルバムセールス」「ワールドアルバム」で1位だった。また、タイトル曲「Knife」が「ワールドデジタルソングセールス」1位、「グローバル(米国を除く)」で62位、「グローバル200」で90位にランクされた。

ビルボードはホームページで「新アルバム『THE SIN：VINISH』収録曲の公式ストリーミング回数が、951万回を記録し、チーム自体の最高記録を更新した」と説明した。