無駄にクオリティ高くて笑ったわ！大人もハマる？！100均の懐かしキーホルダー

近頃のダイソーは大人がハマる高クオリティなキーホルダーが豊富ですよね。先日ダイソーをパトロールしていると、平成のギャル文化を彷彿とさせる、懐かしいデザインのキーホルダーを発見しました。￥220（税込）の商品とは思えないほどインパクト大なサイズ感で、とあるギミックも付いているんですよ！必見です♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：しっぽキーホルダー（A）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480841878

平成のギャル文化を感じる！ダイソーの高クオリティな懐かしのキーホルダーをチェック

近頃のダイソーは、キーホルダーが豊富に展開されていて度々話題になりますよね。先日ダイソーでお買い物をしていると、キーホルダー売り場で懐かしいアイテムを発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『しっぽキーホルダー（A）』。お値段は￥220（税込）。平成のギャル文化を想起させるデザインで、思わず購入してしまいました。

キーホルダーをカバンに取り付けてみるとこんな感じ。迫力のあるサイズ感で、付けるだけでシンプルなアイテムでも一気にギャル感が増します。ブームになっていたY2Kファッションにも合いそうです。

筆者的には、飼い猫の柄にも似ているので、一緒にお出かけしているような気分になれて嬉しいです。モフモフな質感がキュートなので、猫好きさんにもおすすめします。

可愛いだけじゃない！ダイソーの『しっぽキーホルダー（A）』

なんとこのキーホルダー、チェーン部分を引っ張ると紐がつながっており…

離すとブルブルと震えるギミック付き！プチプラなのに遊び心を忘れない、ダイソーさんの心意気に感服しました。

ダイソーには他にも、大人がハマるキーホルダーが揃っています。例えばこの『キーホルダー（ビール）』は、お酒好きさんにはたまらないアイテム。ビールジョッキの形やクリーミーな泡が垂れる様子も表現されています。キーホルダーとしてはもちろん、飾っておくだけでも可愛いので、ミニチュア好きな方にもおすすめですよ。

今回はダイソーの『しっぽキーホルダー（A）』と『キーホルダー（ビール）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。