毎回出し入れが面倒だった…高機能で使いやすい100均黒バッグ

外出中にスマホを出し入れするのが地味に面倒に感じることが多々。スマホを落とさないように気を使うのも、積み重なると意外とストレスになります。ダイソーで見つけた黒バッグが、そんなモヤモヤを解消してくれました！スマホをバッグに入れたまま操作できて便利。他にも嬉しい機能が満載で使い勝手抜群です！

商品情報

商品名：スマートフォンも操作できるサコッシュ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480942889

ダイソーの『スマートフォンも操作できるサコッシュ』が意外と便利！

外出中にスマホを出し入れするのが地味に面倒だな、と感じることってありませんか。通知を見るたびにバッグを開けたり、スマホを落とさないように気を使ったり…ちょっとしたことですが、積み重なると意外とストレスになります。

そんな不便さを感じていたときに、ダイソーで見つけたのが『スマートフォンも操作できるサコッシュ』でした。価格は330円（税込）です。

見た目はシンプルなサコッシュで、サイズ感も控えめ。横幅はスマホより二回りほど大きく、必要最低限の荷物を入れるのにちょうどよさそうです。

マチは浅めなので、大容量タイプではありませんが、その分すっきり持てそうだなという印象。

ファスナー付きで中身をしっかり守れるのも安心感があります。

中には仕切りが2つ付いていて、荷物を分けて入れられる作りになっています。

スマホ、三つ折り財布、リップ、有線イヤホン、ミニポーチを入れてみたところ、無理なく収まりました。パンパンにならず、きちんと定位置が決まる感じが心地いいです。

必要なものだけを持ち歩きたい日には、このくらいの収納力がちょうどいいと感じました。

スマホを入れたまま操作できるのがとにかく便利！

一番のポイントは、やはりクリアポケット部分。ここにスマホを入れると、バッグから取り出さなくても画面操作ができます。

通知の確認やちょっとした操作がスムーズにできるので、移動中や立ったままの場面でも使いやすいです。スマホを落とす心配が減るのも、嬉しいポイントだと思いました。

さらに使い方次第でアレンジしやすいのも、このサコッシュの魅力。クリアポケットに缶バッジやアクスタを入れれば、推し活バッグにも♡

小さめのバッグなので、缶バッジなどで埋め尽くしやすい点も気に入りました。

メッシュポケットも付いています。

良く使うアイテムをサッと入れておくのに役立ちます。

さらにDカン付きなので、鍵やキーホルダーを下げられるのも便利。

バッグの中で迷子になりがちな小物をまとめやすく、使い勝手の良さを感じます。

ショルダーストラップは長さ調節ができます。

バッグインバッグとして使うのも良さそうです。

持ち手付きで、手さげとして使えるのもGOOD！

330円（税込）でこの快適さが手に入るのは、さすがダイソー。日常使いにも、自分なりの使い方を楽しみたいときにも頼れるので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。