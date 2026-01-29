シールタイプって画期的！こっそり使えるのがうれしい100均アイデアグッズ

作業の合間に手元や足元をリフレッシュしたい……そんなときに役立つのが、セリアの貼るだけで“ツボ押し”を作れるシールタイプのアイテム。机や椅子など、普段使っている場所に仕込んでおけば、意識せず自然に刺激できるのがポイント。いかにも使っている感がなく、目立たずこっそり使えるさりげなさが魅力です♡

商品情報

商品名：貼るツボ押しシール

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径16×高さ8mm

内容量：8個（1シート）

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446064602

作業の合間にこっそり使える♡セリアの『貼るツボ押しシール』

セリアをパトロール中、美容グッズ売り場で、ちょっと変わり種のアイディアグッズを発見しました。

いわゆる“ツボ押し”ですが、手で持って使うタイプではなく、貼って使うシールタイプという発想が新鮮。

椅子の脚や机などに貼り付けて、作業の合間に足を当てたり、体重をかけたりすることで、さりげなくツボを刺激できます。

1シート8個入りで、1個のサイズは1円玉よりふた回りほど小さめ。

指で触るとスーパーボールくらいの硬さがあり、柔らかすぎず、押したときにしっかり感があります。

パッケージの裏には、足ツボの例も載っていて、貼る位置を考える際の参考になります。

程よい硬さでしっかり刺激できる！貼る場所の相性には注意が必要！

筆者は椅子の脚に貼って使ってみました。

足裏で踏んでみると、ぐいっとピンポイントで刺激される感覚。

デスクワークの合間や気分転換にちょこっと使うのにぴったりです。

ただ、貼り付けて使うアイテムなので、設置場所の向き不向きがあります。

筆者宅の椅子は脚がポール状で、カーブがあるため、どうしても接着しにくく、使っているうちにいつの間にか外れていました……。

一方で、テーブルなど平らな面に貼った場合はしっかり固定され、安定感がありました。

貼る場所を選べば、ズレにくく、使いたいタイミングでいつでもリフレッシュできちゃいます♪

シールの粘着力自体は弱くないので、原状回復が必要な場所や表面がデリケートな素材に貼る場合は注意が必要です。

今回は、セリアの『貼るツボ押しシール』をご紹介しました。

机や椅子に仕込んでおけば、わざわざ道具を取り出さなくても、目立たずこっそり使えるのが嬉しいですね。

気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。