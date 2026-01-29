コレ200円って価格バグだよ！可愛さ100点満点♡使い勝手もバッチリな食器

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で可愛すぎるタンブラーを発見！いちご型のキュートな商品で、お値段はなんと￥220（税込）。セレクトショップなどで買ったらもっと高くつきそうなので、値札を見てびっくりしました。ビジュアルはもちろん、使い勝手も抜群なアイテムなので必見ですよ♡

商品情報

商品名：ストロー付カップ（いちご／りんご）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480867670

ダイソーでお買い物をしていると、キッチングッズ売り場で可愛すぎるアイテムを発見しました！いちご型のタンブラーで、その名も『ストロー付カップ（いちご／りんご）』。お値段は￥220（税込）です。

あまりにビジュアルが良く、見つけた瞬間即カゴIN。プチプラなのに一目惚れするような商品がポンと並んでいることがあるので、これだからダイソーパトロールはやめられません♡

フタにストローが貫通している状態で、ストローの入り口にはパッキンが付いています。また、ストロー自体は硬めで、洗って繰り返し使える仕様です。早速使っていきましょう！

使い勝手の良さも100点満点！ダイソーの『ストロー付カップ（いちご／りんご）』

口が広いので飲み物はもちろん、中にフルーツなどを入れることも可能です。いちご型なので底に向かってすぼんでいくようなデザインですが、タンブラーに重さがあるため、しっかり安定感があります。

ドリンクとフルーツを入れるとこんな感じ！ソーダガラスでできているので透け感があり、中身の様子を楽しみながら水分補給ができます。フタは密閉式ではありませんが、仮にタンブラーを倒してしまってもドバっと中身が漏れ出すことはなく、フタ部分とストローを挿している穴の隙間からからぽたぽた垂れる程度です。うっかり事故が起きても大惨事になりにくいので、作業用のデスクなどでも使いやすいですよ。

今回はダイソーの『ストロー付カップ（いちご／りんご）』をご紹介しました。

見た目の可愛さに惹かれて手に取りましたが、使い勝手も抜群！気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。