余ったアレの消費が捗る♡レンジで簡単！100均の専用調理グッズ

もう2月になるというのに、まだまだお正月のお餅が余ってる…。そんな方はダイソーのお餅用の調理器を使って、手軽においしくお餅を楽しみませんか？電子レンジで50秒ほど加熱するだけなので、忙しい時でも調理が可能。面倒な手間がなくなるので、消費が捗ること間違いなしですよ♪ぜひチェックしてみてくださいね。

商品情報

商品名：電子レンジ調理器（餅用）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4973430406819

手軽にお餅を楽しめる！ダイソーで見つけた電子レンジ調理器

お正月を過ぎて地味〜に大変なのが、余ってしまったお餅の消費。グリルやオーブンで焼き餅にしたり、煮て食べたりと、いろいろ食べ方がありますが、どれも手間がかかりますよね。

そこでおすすめしたいのが、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『電子レンジ調理器（餅用）』です。

なんと電子レンジで、簡単にふっくらお餅を作ることができるんです！

加熱時間はお餅1個で500Wの場合は約40〜50秒、600Wの場合は約30秒〜40秒です。

電子レンジで手軽においしいお餅が食べられる！

使い方はシンプルで、プレートの上にお餅を置いて加熱するだけ。

なによりも感動したのが、手軽に調理できただけでなく、くっつかずにはがれるのでお皿に移したり、後片付けをするのがラクという点。

気になる仕上がりは表示通りに加熱したところ、表面はやや乾燥してしまったものの、中はふっくら！

少しずつ加熱時間を増やして、微調整をするとよりおいしく仕上がりそうです。

今回はダイソーの『電子レンジ調理器（餅用）』をご紹介しました。そのまま食べてもよし、お餅を使った料理の下ごしらえにもよしなアイテム。

ひとつあればサッとお餅を食べられるので、お正月に余ったお餅の消費も捗りますよ！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。