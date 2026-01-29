¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËTV¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç²Î¾§
¡¡¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î²Î¼ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬ÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¢Âè68²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï2022Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¶¡¦¥·¥ó¥×¥ë¡ª¡ØSWAG¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¼Ì
¡¡¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÎTV²Î¾§ÈäÏª¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ç¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥·¡¼¥¶¡¼¡¢¥®¥ô¥£¥ª¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥º¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¶ÛµÞ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSWAG¡Ù¡Ê¥¹¥ï¥Ã¥°¡Ë¤¬¡ÖÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¡ÖºÇÍ¥½¨¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡×ÉôÌç¤Ë¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖDAISIES¡×¤¬¡ÖºÇÍ¥½¨¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ê¥½¥í¡Ë¡×ÉôÌç¡¢¡ÖYUKON¡×¤¬¡ÖºÇÍ¥½¨R&B¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤¿¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÁí¿ô¤ÏÄÌ»»27²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSKYLRK¡×¡Ê¥¹¥«¥¤¥é¡¼¥¯¡Ë¤ÎÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ëPOP UP¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤¿¤á¶ÛµÞÍèÆü¤·¤¿¡£ÂÚºßÃæ¤Ï³¹Ãæ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤¿¤Û¤«¡¢POP UP¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤ÆºÇ¿·ºî¡ØSWAG¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤·¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸²Î¾§¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ç½é¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè68²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯2·î1Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¯¥ê¥×¥È¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏWOWOW¤ÇÆüËÜ»þ´ÖÆ±2Æü¤ËÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡¦ÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
