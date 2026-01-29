「うわ可愛くなった！」と話題の55歳。激変した前伊東市長、2つの若返りポイントとは
昨年ニュースでしょっちゅう見かけた、田久保眞紀さん（55歳）を覚えていますか？ 学歴詐称問題で伊東市長を失職し、鋼のメンタルで12月の市長選に出馬するも、落選した方ですね。
その田久保さんが「うわ、急に可愛くなった」とネットがざわついています。今年1月に本人がInstagram （@maki.takubo）にアップした3枚の写真が、確かに以前よりずっと若々しい！
55歳にして「可愛い」と言われる、イメチェンのポイントは？ 学ぶべき点はある？
『骨格補正メイク』の著書があるメイク講師の池田曜央子さんに、解説してもらいました。
◆前髪を作って若々しい印象に
まず、一目でわかるイメチェンのポイントは、髪型です。以前は、あえてなのか白髪混じりでボサボサ感があったのが、今はゴールドがかったショートヘアに。
「以前のワンレンのレイヤーボブから、前髪ありのショートヘアにチェンジしましたね。
一般的に、前髪を作ると若く見えると言われます。顔は年齢とともに縦方向に間延びしてくるので、それを前髪で緩和することで、横の比率が優勢になる（丸に近くなる）からです。キャラクターでたとえると、面長のムックは大人っぽいけど、丸顔のガチャピンは子供っぽく見える。それと同じ理論です。
田久保さんもショートヘアにしたことで、より丸みのあるシルエットになり、可愛らしく見えるのだと思います」（池田さん、以下同）
また、40〜50代になると、どう頑張ってもツヤやコシは減っていくので、長い髪ほど加齢感がにじみ出てしまうことも。ショートのほうが、トップにボリュームも出しやすいし、大人世代向きかもしれません。
◆“怒っているような眉毛”が変わったワケ
もう一つのイメチェンポイントは、眉毛です。以前の田久保さんは、何だか、両方の眉毛がくっつき過ぎているような……。
「以前はおでこを出していたので、眉毛がハッキリ見えていましたよね。細く黒い眉毛で、さらに眉の中央が少し凹んでいるので、怒っているような印象を与えやすい状態でした。
実は眉の中央付近が凹むのは“大人あるある”で、眉の筋肉『皺眉筋』（しゅうびきん）が強くなることで、眉が凹んで見えるようになるのです。うちの生徒さんたちも50代以上の方は同じ状態の方が多いので、眉は凹まないように、必ず上に丸みを持たせるように描きましょう、とよくお伝えしています。
また、以前の田久保さんは眉頭の間が狭く、険しい印象でした。ですが、現在の画像では、以前より眉頭が離れ、色は明るく、太さもあり、カーブも緩やかになったように見えます。前髪でふわっと隠れているせいもあると思いますが」
◆眉を変えるだけで印象がガラッと変わる
池田さんは一般人向けのメイク講座で40〜50代を大変身させているのですが、眉ペンシルだけで、ガシガシと太く濃く描いている人が多いそう。それを、眉パウダーでふわっと明るめの眉にすると、がぜん今っぽくなるといいます。
「髪は顔の額縁と言われますが、“眉毛は目の額縁”です。眉が変わるだけで目の表情が変わるので、ぜひ年々皺眉筋の強くなる大人世代には注意してほしいです。怒ってないのに、『今日、なんか機嫌悪いですか？ 怒ってます？』なんて言われると悲しいですよね。
私も、優しそうな印象になるよう、眉には気をつけています」
田久保さんは、一連の疑惑で静岡県警に事情聴取を求められたと、1月21日に報道されました。今後もニュースで見る機会があるかもしれないですね。
＜池田曜央子 文／溝口ゆかり＞
【池田曜央子】
（いけだ・ようこ）メイク講師。骨格補正メイク考案。一般社団法人日本骨格バランス協会代表理事。
1977年生まれ、青山学院大学経済学部卒業。建築士だった38歳のころ、愛犬の事故死でうつ状態に陥り、糖質依存となり15kgの激太り。外見差別を受けたことをきっかけに、美容・ファッションなどを学び、メイク講師として活動を開始。輪郭と顔パーツを数値で分析、骨格や年齢による変化を補正し、好印象な美人に近づける独自の「骨格補正メイク」を考案。メイク講座やスキンケア講座などで1000名を超える女性を変身させる。43歳で-17kgのダイエットも成功させ、ミセスコンテストで特別賞受賞。著書『骨格補正メイク 顔の比率を描き変えて、一生美人！』(主婦の友社) Instagram:@ikeda.makeup ブログ
