HEAVEN Japan発ビスチェリーナ♡響きにくい新作ブラ登場

年齢やライフステージの変化とともに増えていく、バストや体形のお悩み。そんな女性の声に寄り添い続けてきたHEAVEN Japanから、毎日の装いをもっと前向きに楽しめる新作が登場しました。セミロング丈で美しいメリハリを叶えながら、Tシャツにも響きにくい「ビスチェリーナ ノンレース」。快適さとシルエット美を両立した一枚は、下着から自信をくれる存在です♡

セミロング丈で叶える美シルエット

「ビスチェリーナ ノンレース」は、ビスチェのようなセミロング丈が特徴。トップとアンダーにしっかり差をつけ、自然なメリハリボディを演出します。

脇高設計と背中を広く支える構造で、集めたお肉を逃さずホールド。姿勢を意識しやすく、後ろ姿まで美しく見せてくれるのも魅力です。

グンゼの補整インナー♡日常ケアで“締め付けない”スタイル維持術

響きにくさと着け心地を両立

大人気「ビスチェリーナ」の機能性はそのままに、ノンレース仕様で表面はなめらか。立体カップを採用し、服を着たときの凹凸感を軽減します。

独自開発の3Dワイヤーは体に沿いやすく、長時間でも痛くなりにくい設計。

3列3段ホックやズレにくいストラップ、印字仕様の洗濯表示など、細部まで快適さが行き届いています。

サイズ・カラーと商品情報

価格：7,480円(税込)

「ビスチェリーナ ノンレース」は全62サイズ展開。C65～M90まで幅広く対応し、サイズによる価格差はありません。

サイズ：カップC～Dアンダー65～80センチ／カップE～Mアンダー65～90センチ

カラー：ブラック／ヌーディーベージュ

お揃いのシームレスショーツも展開。

スタンダードショーツ：2,200円(税込)サイズM・L・LL・3L、カラーはブラック、ヌーディーベージュ

Tバックショーツ：2,420円(税込)サイズM・L・LL、カラーはブラック、ヌーディーベージュ

下着からはじまる前向きな毎日

体形を整えるだけでなく、心まで軽くしてくれるのがHEAVEN Japanの「適正下着®」。

45年以上のパタンナーの知見が詰まった「ビスチェリーナ ノンレース」は、服を着たときの立体感と快適さを両立します。

自分の体をもっと好きになる一枚で、毎日のファッションを楽しんでみませんか♪