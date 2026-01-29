ÊÆÄ¹´±¡Ö²¤½£½ô¹ñ¤Ë¼ºË¾¡×¡¡¥¤¥ó¥É¤È¤ÎFTAÂÅ·ë¤Ç
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ù¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï28Æü¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤È¥¤¥ó¥É¤Î¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡ÊFTA¡Ë¸ò¾Ä¤¬ÂÅ·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡Ö²¤½£½ô¹ñ¤Ë¤È¤Æ¤â¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£EU¤¬¡¢¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¹ØÆþ¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¤Ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÆ±Ä´¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ÎËÇ°×¹ç°Õ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆCNBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ù¥»¥ó¥È»á¤Ï¡ÖEU¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î½ª·ë¤è¤ê¤âËÇ°×¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡EU¤È¥¤¥ó¥É¤ÏFTA¤Ë¤è¤ê¡¢·×20²¯¿Í¶á¤¯¤ÎµðÂç»Ô¾ì¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë²áÅÙ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ËÇ°×ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¡£