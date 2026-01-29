［直前診断］ ＜２＞スピードスケート ショートトラック

ミラノ・コルティナ冬季五輪は来月６日の開幕が目前に迫っている。

最後の調整を進める各競技の日本代表の選手やチームの仕上がり具合などをチェックする。

目標は複数「金」含むメダル５個

スピードスケート日本代表チームが目指すのは複数の金を含むメダル５個。エースとして中心となるのが、前回２０２２年北京五輪でも４個のメダルを獲得した女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）だ。

１０００メートル、１５００メートルと団体追い抜きの３種目で出場を予定し、５００メートル出場の可能性も残している。今回も複数メダルが有力視される中、高木は北京で２位に終わった１５００メートル制覇を最も意識している。

１５００メートルは今季ワールドカップ（Ｗ杯）４勝のヨーイ・ベーネがオランダの国内選考でこの種目の代表権を逃し、高木にとっては追い風が吹いた状況になっている。高木自身は「その選手がいないからどう、ではない。やることは変わらない」と油断はない。今季は滑りを試行錯誤して悩みを口にすることが多かったが、インツェル（独）で２５日まで行われたＷ杯最終第５戦では「滑りの細かいところが変わってきた」と手応えをつかんだ様子で五輪本番も十分に期待できる。連覇がかかる１０００メートルは、今季Ｗ杯３勝のユッタ・レールダム（オランダ）らがライバルになる。

女子団体追い抜きは、この種目で２大会連続メダルの高木と佐藤綾乃（ＡＮＡ）のほか堀川桃香（富士急）と野明花菜（立大）の４人で臨む。準決勝と決勝を同日に行うため、力の配分も重要なポイント。オランダ、カナダ、米国など強豪は多く、気の抜けない戦いが続くため、それぞれのレースで起用する３人をどう見極めて臨むかが勝敗の分かれ目となりそうだ。

男子５００ 森重と新濱期待

日本が得意にする男子５００メートルでは、北京五輪銅メダルの森重航（オカモトグループ）がエース格。今季のＷ杯で表彰台は１度だけだが、僅差での４位が３度あった。Ｗ杯第５戦で転倒し、影響が気がかりだが、森重は「メダルを狙えるラインにこられている」と自信を見せる。この種目の日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）らもメダルを虎視たんたんと狙う。

女子５００メートルは初出場の吉田雪乃（寿広）が楽しみな存在。世界記録を持つフェムケ・コク（オランダ）が抜けているが、吉田も今季Ｗ杯で表彰台が３度、うち１度は優勝と実力は本物だ。（森井智史）

女子リレー「いい色のメダル目指す」…ショートトラック

日本はリレーでのメダル獲得を目指し、強豪カナダ出身のフレデリック・ブラックバーン氏をコーチに招いて次走者につなぐタイミングや滑走姿勢を見直してきた。今季はワールドツアー（ＷＴ）の女子３０００メートルで３位に入るなどし、中島未莉（トヨタ自動車）は「メダルの可能性は高いと思う。いい色を目指して頑張りたい」と語る。

個人では、男子で２大会連続出場の宮田将吾（日本通運）がＷＴの１５００メートルで２位に入るなど結果を出しており、日本勢として１９９８年長野五輪以来の五輪メダルを射程に捉える。