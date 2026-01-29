【雪】東京23区で1センチの積雪予報 29日夜遅くにかけて関東地方平野部でも積雪となるところが…東京、横浜、千葉、埼玉、つくば、栃木、群馬、山梨の2日までの雪雨シミュレーション【気象庁 29日発表】
気象庁によりますと、関東地方では、きょう（２９日）夜遅くにかけて、平野部でも積雪となる所があるでしょう。降雪による交通障害や路面の凍結に留意してください。
［気象概況］
日本付近は３０日にかけて強い冬型の気圧配置となるでしょう。また、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となる見込みです。
関東甲信地方の上空約５５００メートルに氷点下３３度以下の強い寒気が流れ込む影響で、関東甲信地方では２９日は雪や雨の降る所があり、２９日夜遅くにかけて、関東地方の平野部でも積雪となる所があるでしょう。
２９日（木）
［雪の予想/関東甲信］
２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 ３０センチ
関東地方北部の平地 １センチ
箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ５センチ
関東地方南部の平地 １センチ
甲信地方 ４０センチ
［雪の予想/東京地方］
２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
東京２３区 １センチ
多摩北部 １センチ
多摩南部 ２センチ
多摩西部 ３センチ
［雪の予想/神奈川県］
２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
東部 １センチ
西部の平地 １センチ
西部の山地（標高５００メートル以上） ３センチ
［雪の予想/千葉県］
２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
北西部 １センチ
北東部 １センチ
南部 １センチ
［雪の予想/埼玉県］
２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
南部 １センチ
北部 １センチ
秩父地方 ５センチ
３０日（金）
気象庁によりますと、３０日は、冬型の気圧配置が続きますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、雪や雨の降る所があり、雷を伴う所があるでしょう。
関東地方と伊豆諸島の海上では、２９日から３０日にかけて、うねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。
30日の東京地方は、晴れで昼過ぎまで時々曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雪や雨の降る所があり、雷を伴う所がある見込みです。
神奈川県は、晴れで、昼過ぎまで時々曇りとなるでしょう。
千葉県は、晴れ時々曇りで、明け方まで雷を伴い雪の降る所がある見込みです。
静岡県は、おおむね晴れる見込みです。
茨城県は、北部では晴れ時々曇りで、南部では晴れとなる見込みです。
群馬県は、南部は晴れ朝晩曇りで、山地では未明に雪の降る所があるでしょう。北部は曇りで朝晩は雪となるでしょう。
栃木県は、南部は晴れ朝晩曇り、北部は曇り時々晴れで山地では雪の降る所があるでしょう。
山梨県は、晴れで、昼過ぎまで時々曇りとなるでしょう。
長野県は、北部では曇りで雪の降る所があり、明け方までは広い範囲で雪となるでしょう。中部と南部では晴れ時々曇りで、明け方まで雪の降る所がある見込みです。
※予想にはブレ幅があります。最新の気象情報を確認してください。
