ペイトリオッツのヘッドコーチ（HC）としてスーパーボウルを6度制した名将ビル・ベリチック氏（73＝現ノースカロライナ大HC）がプロフットボール殿堂入り資格初年度の今年、殿堂入りを逃したとスポーツ専門局ESPNが27日に報じ、アスリートたちから批判が噴出している。

ベリチックHCの下でペイトリオッツを6度、移籍したバッカニアーズでもスーパーボウル制覇に貢献した“史上最高のQB”トム・ブレイディ氏（48）は28日、シアトルのラジオ局のインタビューで「理解できない」と批判した。「彼とは毎日一緒にいたんだ。彼が殿堂入りに値しないなら、殿堂入りにふさわしいコーチなんていない。本当に馬鹿げている。スーパーボウルを獲るために1シーズンだけコーチを選ぶとしたら、ビル・ベリチックを選ぶ」と訴えた。

ESPNによると、ベリチック氏は投票で決まる殿堂入りに関し、50票中必要な40票に届かなかったという。ベリチック氏には2007年に「スパイゲート」と呼ばれるサイン盗み疑惑が浮上し、NFLのHC史上最高額の罰金50万ドル（当時約5000万円）をリーグから科せられた過去があり、投票に影響したとの声も上がっている。ブレイディ氏は「いずれは殿堂入りするだろう。心配はしていない」と付け加えた。

ベリチック氏の“落選報道”には、スーパーボウル制覇に3度貢献した現役最高のQB、チーフスのパトリック・マホームズがSNSで「狂ってる…こんなことがありえるのか、全く理解できない」とコメントするなど、現役・OB・メディアを含む関係者が驚きと怒りを続々と表明。NBAレイカーズのレブロン・ジェームズがSNSで「なあ、俺が間違ってるのか？ビル・ベリチックが資格初年度に殿堂入りしないなんてありえないだろ！ありえないし、とんでもないし、正直言って失礼極まりない！」と猛批判するなど、競技の枠を超えて議論となっている。