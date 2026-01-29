ＮＹ原油 時間外取引 4カ月ぶり高値 米がイランに交渉応じなければ攻撃と警告 ＮＹ原油 時間外取引 4カ月ぶり高値 米がイランに交渉応じなければ攻撃と警告

ＮＹ原油 時間外取引 4カ月ぶり高値 米がイランに交渉応じなければ攻撃と警告



東京時間08:37現在

ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝63.67（+0.46 +0.73%）



NY原油は時間外でも上昇、昨年9月29日以来の高値をつけている。米国によるイラン攻撃の可能性が高まっている。



トランプ米大統領はイランに早く交渉のテーブルに着くよう求め「時間は迫っている、まさに刻一刻と迫っている！」「次なる攻撃ははるかに深刻なものになる！再びそのような事態を起こすな」とSNSに投稿した。

