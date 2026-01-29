明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、とりとめのない話ばかりの“庄田”濱正悟を問い詰める
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第17週「ナント、イウカ。」（第85回）が1月30日に放送される。
【写真】錦織（吉沢亮）も庄田（濱正悟）と再会
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第85回あらすじ
トキとヘブンの元を、1人で訪ねてきた庄田（濱正悟）。しかし、とりとめのない話ばかりで一向に本題にはいらない。既に庄田の目的に気づいたトキは、理由を白状するよう問い詰める。
その数日後、錦織（吉沢亮）の元を庄田が訪れる。久しぶりに再会した錦織に庄田はある提案を持ち掛ける。その頃、サワ（円井わん）は一人必死に勉強に打ち込んでいた。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
