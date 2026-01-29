「やるべきことが山積みだった」CL初先発のバイエルン伊藤洋輝、左SB→CBでフル出場も独メディアは辛口「やや不安定なパフォーマンス」
伊藤洋輝が所属するドイツ王者バイエルンは現地１月28日、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節でオランダ王者のPSVとアウェーで対戦した。
伊藤がバイエルン加入後CL初先発を飾ったなか、バイエルンはスコアレスで迎えた58分に先制。レナート・カールとの見事な連係で相手守備陣を翻弄したジャマル・ムシアラが強烈な右足のシュートを突き刺した。
78分には同点弾を奪われたものの、その６分後に左からのルイス・ディアスの折り返しにハリー・ケインがダイレクトで上手く合わせて勝ち越し弾を奪取。２−１で勝利した。
左SBでプレーした伊藤は、カウンターの場面で冷静に対応しピンチの芽を摘むなど堅い守備を見せただけでなく、攻撃でも果敢にゴール前まで上がって得点を狙う積極的な姿勢を披露。後半途中からCBにポジションを変えても、落ち着いたプレーを続けてフル出場で勝利に貢献した。
それでも現地での評価は厳しい。ドイツメディア『SPOX』は採点記事で「４点」（ドイツメディアの評価は１が最高、６が採点）を与えて、「やや不安定なパフォーマンスだった。イトウは左サイドバックでのポジショニングに問題が見られた。アルフォンソ・デイビスが交代した後はセンターバックにポジションを移した」と辛口の評価をした。
また『FCBINSIDE』も同じく「４点」を付与しており、以下のように寸評を添えている。
「PSVが頻繁にサイド攻撃を仕掛けてくるため、イトウのやるべきことが山積みで、ポジショニングにも改善の余地がいくつか見られた。ダヨ・ウパメカノの交代後は、センターバックのポジションを担った。相手の同点弾となるシュートをブロックすることができなかった」
バイエルンは次戦、31日にブンデスリーガでハンブルクと敵地で対戦。伊藤は現地メディアを納得させるパフォーマンスを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
