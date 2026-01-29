【識者提言｜北中米W杯に臨む森保J理想の26人】サプライズは必要ない。トップの２番手候補がどこまで上田に迫れるか
北中米ワールドカップまで約６か月。日本代表はどんな26人で臨むべきなのか。そしてベストの布陣は？ 識者が提言。キーマンもピックアップした。本稿ではサッカージャーナリストの後藤健生氏の見解をお届けする。
完成度の高いチームだけにサプライズは必要ない。冨安健洋は長期離脱の後、どこまで復調できるか不安もあるので現段階では選出しなかったが、復活に期待したい。伊藤にも同様の不安はあるが、左SBでの起用の可能性も考えた。
遠藤は出場機会を失っており状態が心配だが、ベンチには絶対に必要。遠藤不在でも、佐野が頼れるボランチに成長したので心配ないだろう。
日本のストロングポイントである２列目では南野拓実の重傷というショッキングなニュースもあり、また不調の選手もいる。６月まで状態を上げていってほしい。
CFの活躍は上位進出に欠かせない要素だ。エールディビジでの上田の好調さが６月まで続くことを祈りたい。そして、トップの２番手候補がどこまで上田に迫れるかも大きな鍵だ。
グループステージ突破は（順位は別として）かなり確率が高いが、ブラジル、モロッコと対戦するラウンド32こそが「優勝を目指す」今大会の勝負どころ。しかも、３戦目からは中３日の強行日程だ。
２戦目までに勝点４を積み上げられれば突破はほぼ決まるので、３戦目ではターンオーバーが使える。暑さの厳しい都市での試合となるが、対策が上手くできれば日本にとってはアドバンテージにもなる。
――そしてキーマンは？
▼鈴木彩艶
GKの重要性はJで早川が示した通り。上位進出には鈴木の活躍が必要だ。
文●後藤健生（サッカージャーナリスト）
※本稿は「サッカーダイジェスト」2026年２月号から転載。
