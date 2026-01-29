ピングーたちの“貯金事情”がわかっちゃう!?ポップでユニークな「シリコンがまぐち」がカプセルトイに登場
2025年で誕生から45周年を迎えた、世界で一番有名なペンギンこと「ピングー」から、またまたキュートなカプセルトイが登場！シリコン製のがまぐち「PINGU(TN) シリコンがまぐち」(1回400円)が、2026年1月下旬より全国のカプセルトイコーナーで順次発売されている。
【画像】シリコンがまぐち全種類を見る
今回のラインナップは全5種。特に注目したいのは、ピングーやピンガ、ロビが貯金箱を持ったユニークなデザイン3種。ピンガは貯金箱を大切そうに抱えていたり、ピングーはひっくり返してお金を出そうとしていたり…。それぞれの“貯金事情”を想像してしまう、遊び心あふれる絵柄に仕上がっている。
ころんと丸みのあるフォルムは、レトロかわいい雰囲気たっぷり。がまぐち部分はがばっと大きく開くので、中身が取り出しやすいのもうれしいポイントだ。カプセルトイを回すための小銭入れにするもよし、キャンディやアクセサリーを入れてもよし。両サイドにはカニカンが付いているから、ポーチやバッグにつけて“見せる収納”として楽しむのもおすすめ。
1回400円とお手頃価格なので、全5種コンプリートを目指してみても楽しい。全国のカプセルトイ自販機設置場所で順次展開中なので、見かけたらぜひチャレンジしてみて！
「PINGU(TN) シリコンがまぐち」商品概要
発売日：2026年1月下旬から順次発売予定
価格：1回400円
種類：全5種 ピングー(アルファベット)、ピンガ(うさぎ)、ピングー(ちょきんばこ)、ロビ(ちょきんばこ)、ピンガ(ちょきんばこ)
素材：シリコーン、鉄
対象年齢：15才以上
取扱場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
