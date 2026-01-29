佐賀県伊万里市で２０１１年４月、指定暴力団九州誠道会（現・指定暴力団浪川会、福岡県大牟田市）系組幹部（当時５７歳）ら２人が銃撃され死傷した事件で、福岡県警などの合同捜査本部が、抗争相手だった指定暴力団道仁会（同県久留米市）元理事長の坂本康弘被告（７０）（別の殺人罪などで公判中）について、殺人と殺人未遂、銃刀法違反の疑いで逮捕状を取ったことが２８日、捜査関係者への取材でわかった。

合同捜査本部は同日、事件に関わったとして、同会系の元組員２人を同じ容疑で逮捕した。

捜査関係者によると、坂本被告らは１１年４月５日、伊万里市内の病院玄関前で拳銃を発砲し、九州誠道会系組幹部を殺害し、元組長に重傷を負わせた疑いが持たれている。実行役の道仁会系組員だった男は１２年６月、無期懲役の判決が確定している。

坂本被告は大牟田市で０８年、九州誠道会系組長を射殺したとして２２年１０月に殺人容疑などで逮捕、その後起訴された。今月１６日に福岡地裁で初公判が開かれ、罪状認否で「全て違います」と述べ、弁護側は無罪を主張した。検察側は冒頭陳述で、坂本被告が実行役や襲撃対象者の調査役を指名し、最終的に殺害を指示したと主張。坂本被告は事件後に道仁会ナンバー２の理事長に昇格したという。

九州誠道会は、道仁会の人事を巡り内部分裂した組員が設立。両団体は一般人も巻き込んだ抗争事件を繰り返し、１２年に全国で初めて特定抗争指定暴力団に指定され、いずれも１４年に解除された。