議員引退の共産・志位議長「自民との対決、爽やかさ残った」…住専問題追及は「本当に面白かった」

１９９０年代の国会論戦が思い出に残っている。

本当に面白かった。バブル崩壊を受け、住宅金融専門会社（住専）の破綻処理のための財政支出を盛り込んだ住専処理法について、国民にツケを回すものだと反対の論陣を張った。予算委員会で政府を追及すると、橋本竜太郎首相は逃げずに正面から答えてくる。終わった後は「志位さんにボコボコにやられちゃったね」と握手を求めてきた。立場は違えど爽やかさが残った。

時を経るに従い議論がかみ合わなくなった。自民党内で活力が失われ、劣化が進んだからだと感じる。安倍晋三首相とは全面対決だった。ただ、安倍さんは僕の論を研究して攻め方を考えてくる。こちらもそれを踏まえて打ち破る論を研究するというところもあった。

２０２４年１月の党大会で委員長を交代し、田村委員長になった。この時、国政の代表者は委員長だと確認した。衆院議員ではなくなるが、もちろん、議長として国会議員の数を増やすため今回の選挙も大いに頑張る。昨年末に亡くなった不破哲三・前議長とまとまって会談したのは、この党大会が最後だ。４０分ぐらい自分が考える党の路線などを説明すると、「全ての方向に賛成です。あとはよろしく頼みます」と話された。

このほど「共産主義と自由」（新日本出版社）と「いま『資本論』がおもしろい」（同）などの本を出した。若い方にどのように日本共産党を広げていくかというプロジェクトの一環で書いた。この本を読んで入党してくれる若者が広がりつつある。党勢拡大に向け、反転攻勢をかけていきたい。