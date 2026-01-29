ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È»³Åº¤¬¹Í¤¨¤ë¿¹¹áÀ¡¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê·Ý¿Í¤È¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿?¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù(Ëè½µ¿åÍË26:34¡Á °ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
»³Åº´²(ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È)
¡ÈÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡É¿¹¹áÀ¡¤¬ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÖÁ´Éô±³¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë±³¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆÉ¸å´¶¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
28Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢»³Åº´²(ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È)¤ÈÃ«²¬Èþº»µª¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¥¤¥±¥¤¥±½÷»Ò¡É¤Î¼ÂÂÖ¤ò³Ø¤Ö¡Ö½÷»Ò²ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¤Î¤Ï¿¹¤È¤Û¤ÜÆ±Ç¯Âå¤Î¥¤¥±¥¤¥±½÷»Ò¤¿¤Á¤Î°û¤ß²ñ¡£¤½¤³¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¿·È¯¸«¤ò¥¯¥¤¥º¤Ç½ÐÂê¤¹¤ë¡£
½÷»Ò²ñ¤Ç½Ð¤¿¡È·ëº§´Ñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¹¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¡¦¥¤¥±¥á¥ó¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ²¿¤«¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡û¡û¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤«¤éÊÌ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¿Í¤Î¾ðÊó¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¥Õ¥§¥Á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¼ò¶¯¤¯¤Ê¤¤¿Í¥Õ¥§¥Á¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿¹¡£¡Ö¡Ø°û¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤«Íê¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¡¢¡È¤¤¤¤!¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»³Åº¤¬¡Ö¿¹¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥×¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¤â¡¢¿¹¤Ï¡Ö°ã¤¦!¡×¤ÈÈÝÄê¡£ÉÕ¤¹ç¤¦¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´¶¾ð¤ò»È¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»äÀ¸³è¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢´Þ¤ß¤Î¤¢¤ëÊÖÅú¤ò¤·¡¢»³Åº¤«¤é¡ÖÌò¼Ô¤È¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿¹¹áÀ¡¤Ï¡¢1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ØTHE¥«¥é¥ª¥±¡ú¥Ð¥È¥ë¡Ù¡Ø¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
