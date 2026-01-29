コスモ、JR九州とのバーチャルPPAを締結 - 大分ウィンドファームを活用し西九州新幹線を再エネ化
コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモエコパワーは、九州旅客鉄道(JR九州)と2026年1月5日付でバーチャルPPAを締結した。
○■JR九州が受け取る環境価値を、西九州新幹線の電力量の一部に充当
同PPAの対象はコスモエコパワーが運営する大分ウィンドファーム。同発電所は2023年4月に商業運転を開始し、JR九州が事業を展開する九州エリアへ電力を供給している。この契約を通じてJR九州が受け取る環境価値は、西九州新幹線で使用される電力量の一部に充当される。
PPAは「Power Purchase Agreement」の略で、需要家が発電事業者から長期にわたって自然エネルギーの電力を購入する契約。バーチャルPPAは、需要家が環境価値のみを購入することから仮想電力購入契約という。
コスモエコパワーは、コスモエネルギーグループの一員として「2050年カーボンネットゼロ」の実現をめざしている。また、JR九州も「JR九州グループ環境ビジョン2050」により2050年カーボンニュートラル目標を掲げている。
両社は今後も、カーボンニュートラル社会の実現を目指し、再生可能エネルギーの普及促進と地域の発展に貢献していく。
○【同件のバーチャルPPAのイメージ】
(大分ウィンドファーム)
【発電所概要】
発電所の名称：大分ウィンドファーム
所在地：大分県大分市、臼杵市にまたがる行政界付近の尾根部
設備能力：1万4,000kW
○■JR九州が受け取る環境価値を、西九州新幹線の電力量の一部に充当
同PPAの対象はコスモエコパワーが運営する大分ウィンドファーム。同発電所は2023年4月に商業運転を開始し、JR九州が事業を展開する九州エリアへ電力を供給している。この契約を通じてJR九州が受け取る環境価値は、西九州新幹線で使用される電力量の一部に充当される。
コスモエコパワーは、コスモエネルギーグループの一員として「2050年カーボンネットゼロ」の実現をめざしている。また、JR九州も「JR九州グループ環境ビジョン2050」により2050年カーボンニュートラル目標を掲げている。
両社は今後も、カーボンニュートラル社会の実現を目指し、再生可能エネルギーの普及促進と地域の発展に貢献していく。
○【同件のバーチャルPPAのイメージ】
(大分ウィンドファーム)
【発電所概要】
発電所の名称：大分ウィンドファーム
所在地：大分県大分市、臼杵市にまたがる行政界付近の尾根部
設備能力：1万4,000kW