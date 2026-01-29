·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç°Û¾ï¤Ê¤·¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¨¡¨¡¿ÕÂ¡¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼¨¤¹2¤Ä¤Î¿ôÃÍ
¡Ö20ºÐ¤Î¤È¤¤«¤é10¥¥í°Ê¾åÂÀ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È·ì°µ¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¿ÆÂ²¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤Î´û±ýÎò¤¬¤¢¤ë¡×¨¡¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¤«¤¯¤ìÅüÇ¢ÉÂ¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿ºÇ¿·¤Î°å³ØÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÅüÇ¢ÉÂÍ½È÷·²¡¦·Ú¾É´µ¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â¥à¥ê¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÀµ¤·¤¤²þÁ±¥ë¡¼¥ë¤ÈÀ¸³è½¬´·¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡ØÀ¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡ªÅüÇ¢ÉÂ²þÁ±¤ÎºÇ¿·¥ë¡¼¥ë¡Ù(Ãø¼Ô: ºäËÜ¾»Ìé¡¿¤¢¤µ½ÐÈÇ)¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¿ÕÂ¡¤Î¾õÂÖ¤ÏeGFR¤È¥¢¥ë¥Ö¥ß¥óÇ¢(ÃÁÇòÇ¢)¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ù¡£
¡ûÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¤À¤«¤é¤³¤½Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
¿´Â¡¤ÈÇ¾¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¿ÕÂ¡¤Ç¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤Ï´ÎÂ¡¤È¤È¤â¤ËŽ¢ÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ïŽ£¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤Â¡´ï¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¿ÕÉÔÁ´¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢¿Í¹©Æ©ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¿ÕÂ¡¤Î¾õÂÖ¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬eGFR(¿ä»»»åµåÂÎ¤í²áÎÌ)¤È¥¢¥ë¥Ö¥ß¥óÇ¢(ÃÁÇòÇ¢)¤Ç¤¹¡£
eGFR¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Î¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥óÃÍ¤Ê¤É¤«¤é»»½Ð¤µ¤ì¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¤í²áÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ã±°Ì¤ÏmL¡¿Ê¬¡¿1Ž¥73Ö¤ÇÉ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£90°Ê¾å¤Ê¤éÀµ¾ï¡¢60¤ò²¼²ó¤ë¤ÈŽ¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ(CKD)Ž£¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢30Ì¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹âÅÙ¤Ê¿Õ¾ã³²¡¢15Ì¤Ëþ¤Ç¤ÏÆ©ÀÏÆ³Æþ¤¬¶á¤¤¾õÂÖ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
eGFR¤Ï²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¼«Á³¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â·ì°µ¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤êµÞÂ®¤Ë°²½¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¼ÁÅª¤ËÄã²¼¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ö¥ß¥óÇ¢¤â¿Õµ¡Ç½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤Ï·ì±Õ¤ò¤í²á¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÂÎ¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤ÏÇ¢¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥¢¥ë¥Ö¥ß¥ó¤È¤¤¤¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Ï³¤ì½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ö¥ß¥óÇ¢¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤´¤¯ÈùÎÌ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤áÄÌ¾ï¤ÎÇ¢¸¡ºº¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢ÀìÍÑ¤Î¸¡ºº¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ö¥ß¥óÇ¢¤Ï¿ÕÂ¡¾ã³²¤Î¤â¤Ã¤È¤âÁá¤¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢eGFR¤¬Àµ¾ï¤Ç¤â¥¢¥ë¥Ö¥ß¥óÇ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿ÕÂ¡¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¹çÊ»¾É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëŽ¢ÅüÇ¢ÉÂ´ØÏ¢¿ÕÂ¡ÉÂ(DKD)Ž£¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ö¥ß¥óÇ¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ©ÀÏÆ³Æþ¤Î¸¶°ø¼À´µ¤ÎÂè1°Ì¤¬ÅüÇ¢ÉÂÀ¿Õ¾É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏŽ¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¿ÕÂ¡¤Î°Û¾ï¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐËÉ¤²¤¿Ž£¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Õµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤ë¤ÈÏ·ÇÑÊª¤¬ÂÎ¤Ë¤¿¤Þ¤ê¡¢¤à¤¯¤ß¤äÉÏ·ì¡¢¿´ÉÔÁ´¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËCKD(DKD)¤Ï¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¿ôÇÜ¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÕÂ¡¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç°¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤Î·ì´ÉÉÂ¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û¡ØÀ¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡ªÅüÇ¢ÉÂ²þÁ±¤ÎºÇ¿·¥ë¡¼¥ë¡Ù(Ãø¼Ô: ºäËÜ¾»Ìé¡¿¤¢¤µ½ÐÈÇ)
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢6Ëü¿Í¤ÎÎ×¾²¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·ìÅü¡¦·ì°µ¡¦»é¼Á¤Î3¤Ä¤Î»ØÉ¸¤¬µ¨Àá¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ°²½¤¹¤ë¡ÖABC¥È¥ê¥×¥ë¥ê¥¹¥¯¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ²Ê³ØÅª¤Ë¼Â¾Ú¤·¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢ºÇ¿·°å³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¿ôÃÍ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÀ¸³è½¬´·¤È¤½¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¿©»ö¡¦±¿Æ°ÎÅË¡¡×¤À¤±¤Ç¤Ï²þÁ±¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÅüÇ¢ÉÂÍ½È÷·²¤ä·Ú¾É´µ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©²ÄÇ½¤Ê¡Èµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À¸³è½¬´·¡É¤Ë¤è¤ë¿ôÃÍ²þÁ±Ë¡¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¡¹¤Î³Ø½ÑÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¡¢Î×¾²¤È¸¦µæ¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀìÌç°å¤¬¡¢¡Ö·ìÅü¡¦·ì°µ¡¦»é¼Á¡×¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¿·¾ï¼±¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹!
