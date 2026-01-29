《新作》ピンク色が可愛いぃぃぃ♡【ローソン】即カゴ推奨！「苺スイーツ」

1月15日の「いちごの日」に合わせて【ローソン】では、いちごを使ったスイーツを発売。定番のスイーツが可愛らしいピンク色に変身しているため、甘酸っぱいいちごの味わいに加えて可愛いビジュアルまで楽しめます。そこで今回は、即カゴ推奨な新作「いちごスイーツ」を紹介します。

断面までピンク一色！ 二層仕立てのロールケーキ

生地・クリーム・ホイップがピンク一色に染まった「プレミアムロールケーキ とろける2層のストロベリー」。生地の中央部分は、いちごクリームといちごホイップの二層仕立てで贅沢感のある仕上がりです。断面を見ると、生地もクリームもホイップもピンクの色味が少しずつ違っていて、グラデーションのよう。

ほんのりピンクが可愛いチーズケーキ

筆者も大好きな「生ベイクドチーズケーキ」も、ほんのりピンク色の「生ベイクドいちごチーズケーキ」になって登場。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると「甘めでいちごの酸味は少なめでクリーミー」とのこと。生ベイクドチーズケーキならではの、ねっとりクリーミーな口当たりといちごの風味を楽しめるスイーツに仕上がっているようです。

いちごカラーに染まったビジュアルが可愛い【ローソン】の「いちごスイーツ」。どれもピンク色が映えるキュートな見た目なので、スイーツコーナーもいつも以上に華やかさがありそう。ウチカフェシリーズには7種類の苺スイーツが登場しているので、ぜひこの機会にチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる