史上最大級のファッションフェスタ『東京ガールズコレクション（以下、TGC）』がプロデュースする日本最大級のガールズオーディションプロジェクト『TGC AUDITION 2026』のファイナリスト27名が発表された。

本日1月29日（木）よりWEB投票の受付が開始。投票は毎日1人1回まで。ぜひ“推し”の候補者を見つけて、応援しよう！

『TGC AUDITION 2026』とは…？

ファイナリストはプロダクション所属が約束

©SBC湘南美容クリニック presents TGC AUDITION 2025

今回の『TGC AUDITION 2026』には、アソビシステム株式会社、株式会社N.D.Promotion、株式会社オスカープロモーション、株式会社スターレイプロダクション、seju、株式会社VAZの6社が参画することが決定した。

SNSを起点に次世代スターを輩出する新進気鋭の事務所から、業界を代表する大手まで、多彩な芸能プロダクションが集結し、次世代の才能と共鳴しながら新たなトレンドとムーブメントを創出する。

前回の「TGC AUDITION」では、大手芸能プロダクション5社が参画し、「ドラフト会議」を実施。約6,000名の応募者の中から12名が契約交渉権を獲得した。

そのうち、各事務所から指名を受けたファイナリスト5名の中から、グランプリに宮生一花（当時12歳）、準グランプリに中西聖彩（当時15歳）が選出され、2025年3月1日（土）に開催された「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」のランウェイに登場した。

7回目の開催となる今回も、参画プロダクションによる「ドラフト会議」を通じて選出されたファイナリスト全員が芸能事務所への所属を約束される。さらに、TGC出演や人気ファッション誌への掲載、人気番組の出演交渉権など、活動の幅を広げる副賞も用意されている。

▶前回のドラフト会議の様子はこちら

『TGC AUDITION 2026』WEB投票スタート

応募総数約6,000名の中から、公開ドラフト会議へ参加する27名のファイナリストが決定！

2月1日（日）に開催される『TGC AUDITION 2026 公開ドラフト会議』にて、ついにグランプリが決定する。

WEB投票もグランプリの審査基準の1つに！

あなたがもっとも応援したいファイナリストを1名選んで投票しよう！

投票締め切りは1月31日（土）23:59まで。

※ 投票は1人1日1回までとなります。

※ 集計結果は最終選考の重要な指標とさせていただきます。

※ 投票に関する問い合わせなどはご遠慮ください。

Information

【TGC AUDITION 2026】

主催：TGCオーディション実行委員会

パートナー：ミクチャ（株式会社DONUTS）

協力プロダクション：アソビシステム株式会社、株式会社N.D.Promotion、株式会社オスカープロモーション、株式会社スターレイプロダクション、seju、株式会社VAZ ※50音順

協力メディア：girlswalker

企画/制作：株式会社W TOKYO

『TGC AUDITION 2026』公式サイト