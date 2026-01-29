お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおと池田直人が２９日放送の日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に生出演。した。

２人は屋外から生中継の天気コーナーに登場。気象予報士のくぼてんきさんがコートにマフラー、手袋としっかり防寒対策した服装で「現在の気温は３・６度となっています」と伝える横でレインボーの２人はＶネックのＴシャツ一枚と超薄着。

くぼさんは「レインボーのお二人、体感がいかがですか？」と質問。池田が「もうちょっと袖があったら助かるな〜と思います」、ジャンボは「今すぐにでも涙が出そうなくらいにさむいですね〜」と強がった笑顔を見せた。

そして池田は「みなさんはちゃんと着込んだ方がいいと思います」と視聴者に勧めた。これにスタジオで見ていた総合司会の水卜麻美アナウンサーは「あの〜逆に参考にならないんですけど！」と大ウケ。

ジャンボが「水卜アナ、きょうはカーディガンじゃ足らないですよ」というと、水卜アナは「分かってます！」と即答。木曜パーソナリティーの俳優・鈴木福も「説得力が逆にないです！」と大笑いだった。