（MCU）「ホークアイ」のシーズン2は実現する、それとも実現しない？ ホークアイ／クリント・バートン役のジェレミー・レナーと関係者のあいだで証言が錯綜している。

米は、MCUの新作ドラマ「ワンダーマン」のショーランナーであるアンドリュー・ゲストに、「ホークアイ」シーズン2の可能性を尋ねた。『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』（2025）の脚本にも携わったゲストは、「ホークアイ」シーズン1（2021）でコンサルティング・プロデューサーを務めていた人物だ。

「『ホークアイ』シーズン2の開発には関わりましたか？」との質問に、ゲストは「そういう話が出ていた時期もありました」と応答。しかし、「残念ながらタイミングが合わなかった」と述べ、実現の見込みが低いことを示唆している。

「『ホークアイ』シーズン2が実現するならどんな作品になるか、クリエイティブの面で検討しました。残念ながら、マーベルやさまざまな要素をまとめなければならず、タイミングが合わなかったんです。『ホークアイ』の仕事は楽しかったです。ジェレミー・レナーとヘイリー・スタインフェルドはとても素晴らしかったので、あの2人をもっと見たいですね。」

シーズン2について「さまざまな要素をまとめなければ」ならなかったとゲストが述べているのは、2025年5月、レナーがシーズン2の出演料が半分に減額されたこと、また娘との時間を大切にしたいという理由から、シーズン2への参加を見送る意志をことに関連している可能性がある。その後、レナーはシーズン2の実現に再び前向きな意志を示しているが、ゲストの発言はこうした経緯に言及していない。

2025年9月、「マーベルとは今後もずっと一緒にやります。ふさわしい時、最高の時に」と述べ、「ホークアイ」シーズン2についても話し合いを重ねたと語っていたレナー。「実現のタイミングはやってきます。もしもまだ必要性があり、需要があり、熱意があるのなら」とも口にしていた。

さらに翌10月、レナーは米の取材にて、シーズン2も「クリスマスという枠組みで物語を続けるアイデアが常に出ていた」と話していた。「彼ら（製作陣）はニューヨークのあの世界観が大好きなんです。クリスマスが終わるまでは、ニューヨーク以上に美しい場所なんてありませんから」と。このコメントと、ゲストによる今回の発言もやはり噛み合っていない。

考えられる可能性はほとんどふたつしかない。レナーの発言とは裏腹に、シーズン2の開発が難航している、もしくは最近になって企画が頓挫したか、あるいはゲストが関わらない状態で「ホークアイ」シーズン2の企画が進行しているかだ。秘密主義を徹底しているマーベル・スタジオである、ゲストが関与していないのであれば、彼が最新情報をつかんでいないとしても無理はない。

長らく実現が待ち望まれている「ホークアイ」シーズン2は果たしてどうなる？ 続報や正式発表が待たれる。

