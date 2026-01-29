全面進化したコンパクトクロスオーバー

レクサスのカナダ法人は、2026年1月20日にコンパクトクロスオーバー「UX300h」の一部改良モデルを発表しました。

レクサスUXは、SUVの多機能性とハッチバックの機敏性を兼ね備え、アクティブな都市生活に最適なクルマです。2026年式として発表されたUX 300hは、ダイナミックでありながら燃費効率に優れた第5世代ハイブリッドシステムを専用搭載し、カナダ仕様では全車に電子制御式全輪駆動が標準装備されます。

【画像】超カッコいい！ これがレクサス“新”「”ちいさい”高級車」です！ 画像で見る（64枚）

これにより、ダイナミックな走行性能に加え、あらゆる季節で確かな安定性とコントロール性を実現しています。2026年モデルでは、新たに64色のテーマ別インテリアイルミネーションシステムが全モデルに標準装備され、さらなるアップグレードが図られました。

UX 300hの外観は、最先端のデザインを表現しています。フロントには、LEDヘッドライトとデイタイムランニングライトがレクサススピンドルグリルを囲むように矢じりのモチーフで配置され、レクサスのL字型の特徴的な照明を創り出しています。ボディは空力性能に優れたプロファイルを実現し、四隅に配置された18インチ専用アルミホイールにはランフラットタイヤが装着されます。

リアには、リアフェンダー上部から車体後部まで伸びる独自のエアロスタビライジングブレードライトを配置。120個のLEDが連なり、夜間に際立つシグネチャーを形成します。

ルーフには電動チルト＆スライド式ムーンルーフが装備され、光と風をキャビンへと招き入れます。

ボンネットはインストルメントパネルへと流れるように繋がり、シームレスな連続性を創出しています。ドライバー中心のコックピットは道路を見渡す優れた視認性を提供し、操作系は手に馴染む位置に配置されています。

室内は妥協のないラグジュアリーを実現する広々とした空間を提供し、デュアルゾーンオートエアコンが個々の好みに合わせた環境に調整します。後部座席は60／40の分割可倒式で、最大486Lの荷室容量を確保できます。荷室の床面を持ち上げると、下部に第二の収納スペースが現れます。

パワートレインは、直列4気筒ガソリンエンジン、2基のモータージェネレーター、電子制御式無段変速機（ECVT）、そしてコンパクトなリチウムイオンバッテリーパックで構成されています。これによりUX 300hはシステム合計で196馬力を発生します。シフトバイワイヤ技術により機械的な接続を排除し、より迅速でシームレスな変速を実現しています。

カナダ仕様の全グレードに標準装備されるレクサスAWDは、加速時、コーナリング時、低グリップ状況下において瞬時に駆動力を配分し、あらゆる天候下での走行安定性を確保します。

UXは低重心設計と、シャシー・サスペンションシステムの入念なチューニングにより、“レクサス・ドライビング・シグネチャー”を最大限に引き出し、俊敏で応答性の高い運転体験を提供します。

2026年モデルの全UXには、先進的でありながら直感的なテクノロジー機能が充実しています。その核となるのが「レクサス・インターフェース」です。ワイヤレスApple CarPlayおよびワイヤレスAndroid Autoに対応したこのマルチメディア・コネクティビティシステムは、タッチスクリーンディスプレイ、Bluetooth接続、Sirius XM衛星ラジオ対応を特徴とします。また、自然言語対応のバーチャルアシスタントが統合されており、ナビゲーションやメディア、通信などの車両機能を音声で操作することが可能です。

安全装備の基幹となるのは「レクサス セーフティ システム+ 3.0」で、様々な交通状況においてドライバーの認識と意思決定を支援します。その他にも、バックカメラ、リアクロストラフィックアラート付きブラインドスポットモニターシステム、10個のエアバッグなどが全モデルに標準で装備されます。

レクサスカナダのディレクター、マーティン・ギルバート氏は、同モデルに対し、「UX は、コンパクトなサイズ、軽快なハンドリング、あらゆる天候で性能を発揮するレクサス AWD システムを備えた、都会での体験のために設計されたラグジュアリークロスオーバーです。

スタイル、快適性、そして先進のコネクティビティ技術を、組み合わせています。2026年モデルでは、お客様の洗練された好みを反映するため、UXのインテリアを全面的に改良し、インテリアおよびエクステリアのカラーバリエーションも多数更新しました」とコメントしています。

カナダ市場では4つの個性的なグレードが提供されます。現地価格4万4795ドル（約505万円）の「UX 300h プレミアム」は、8インチタッチスクリーンディスプレイやヒーター＆ベンチレーション機能付きフロントシートなどを備え、2026年モデルでは新デザインのシフトノブと64色室内照明が追加されました。

このグレードをベースに、ナビゲーション内蔵12.3インチディスプレイやヘッドアップディスプレイ、デジタルキーなどを追加したのが「UX 300h ラグジュアリー」で、価格は5万259ドル（約566万円）です。このグレードには新開発のラピス内装が設定されます。

一方、よりアグレッシブなスタイリングを求める声に応えるのがF SPORTモデルです。プレミアムグレードをベースに、F SPORT専用デザインのメッシュグリルやバンパーなどを採用した「UX 300h F SPORT デザイン」は4万5865ドル（約517万円）です。

そして、F SPORTデザインの装備に加え、12.3インチディスプレイやNuLuxe仕様F SPORTシートなど、ラグジュアリーグレードに準じた装備を持つ最上位モデルが「UX 300h F SPORT 2」で、価格は5万2534ドル（約591万円）となります。F SPORTモデルには専用のツートーンカラーも用意されています。