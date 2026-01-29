チームメートが語った大谷翔平

ドジャースのアレックス・コール外野手が、母校ボール州立大学のポッドキャスト番組に出演し、同僚の大谷翔平投手について語った。1月22日（日本時間23日）に配信されたインタビューで、大谷の人柄やチーム内での存在感について率直な思いを明かした。

米ボール州立大学のポッドキャスト番組「ディス・ウィーク・イン・ボールステート・スポーツ」は、コールが番組に出演した回を公開。大谷についての質問を受けると「とてもいいヤツだよ。凄く謙虚で、とても周囲に深いリスペクトを払う。そして入念にルーティンをこなす」と語り、真摯な姿勢を称賛した。

また、コールは「（彼は）ジョークも飛ばすし、一緒にいて楽しいけど、やることはしっかりとこなす」と、チームメートとしての接しやすさと、プロフェッショナルな態度の両立にも言及。「僕はただ（野球好きな）子供になって、彼（の活躍）を見るだけだよ。僕が彼と同じ試合に出ていることも、彼と同じチームにいることも、クレイジーなことだからね」と、自身が傍らでプレーする現実に今なお驚いている様子だった。

過去に対戦した試合の記憶にも触れ、「ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で6回を無失点で切り抜け、3本のホームランを放ち、（2本目は）完全に場外に飛び出す当たりだった」と、印象に残ったパフォーマンスを振り返った。

終始、大谷の誠実さと実力を高く評価したコールは「とにかく楽しくて、自分の頬をつねりたくなるような瞬間ばかり。彼は地に足が付いていて周囲に対して敬意を示してくれる」と述べ、「間違いなく、自分のチームにいてほしい選手だ」と締めくくった。（Full-Count編集部）