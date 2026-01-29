ハリポタ『賢者の石』25周年特別企画、3．18開催！ 組分け帽子が各寮の名前を呼び上げる〈スタジオツアー東京〉
映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズ の制作の舞台裏を体験できる、ワーナーブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、3月18日（水）から9月6日（日）までの期間限定で、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催する。
【写真】ビューン、ヒョイ！ 羽が宙に浮かぶ印象的なシーンの舞台裏も披露
■大広間に組分け帽子が登場！
2001年、J.K.ローリングの大ベストセラー小説を映画化した『ハリー・ポッターと賢者の石』がスクリーンに登場してから、今年で25年。あの時から生まれた映像の魔法は、瞬く間に世界中を魅了し、社会現象を巻き起こした。
今回開催が決まった「ホグワーツからの招待状」は、自分が魔法使いであることを知った少年ハリーが、ホグワーツ魔法魔術学校で初めて体験する驚きと興奮に満ちた日々を、追体験できる企画。
毎企画ごとにテーマに沿ったさまざまな装飾で来場者を迎えてきた大広間は、期間中、ホグワーツの＜組分けの儀式＞の舞台へと姿を変える。
「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」でキャンドルに彩られた幻想的な空間が好評を博した空間に、再び、無数のキャンドルが灯り、ダンブルドア校長をはじめとする教授陣が並ぶ教壇には、あの組分け帽子が登場。
映画では、ホグワーツの生徒たちが大広間に集い、新入生一人ひとりが組分け帽子によって、4つの寮のいずれかに所属を決められる重要な儀式が描かれた。
本企画では、＜組分けの儀式＞の演出を目の前で展開。グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフ、4つの寮の名前が呼びあげられるたび、あの名シーンの高揚感を楽しむことができる。
さらに、入学式でハリーたちを驚かせたゴーストたちも姿を現し、臨場感をさらに引き立てる。『賢者の石』の物語の世界に足を踏み入れ、ここから魔法の世界への旅が始まる。
■映像の魔法の裏側も楽しめる！
さらに、スクリーンに映し出された映像の魔法の裏側をひも解く企画も実施。
クリスマスの朝、ハリーのもとに届いた透明マント。『賢者の石』では図書館の禁書の棚に潜入する場面で登場し、シリーズ3作目の『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』では忍びの地図を手に、校内を移動する場面でも活躍する。ハリーが危険から身を守る際に役立った透明マントを使ったシーンがどのように撮影されたのか。
また、呪文学の授業でハーマイオニーが唱えた魔法の呪文によって、羽が宙に浮かぶ印象的なシーンや、ハリーを支えてきた大男ハグリッドの出演シーンの舞台裏にも注目。撮影技法や特別に用意されたコスチュームの工夫など、撮影の裏側をデモンストレーションで披露する。
＜組分けの儀式＞を経て、目の前に現れる動く階段や魔法界の肖像画、友人と過ごす寮の部屋、魔法界のスポーツ・クィディッチの競技場、魔法に関する授業が行われる教室、魔法使いの学びに欠かせないアイテムが揃う商店街ダイアゴン横丁。ハリーが初めて出会い、胸を躍らせた驚きと興奮に満ちた日々をたどるように、“魔法の世界”が次々と広がるスタジオツアー東京。
本企画の開催に合わせて限定フードも登場予定で、詳細は、今後発表される。
