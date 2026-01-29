東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値153.41 高値154.05 安値152.18
156.12 ハイブレイク
155.08 抵抗2
154.25 抵抗1
153.21 ピボット
152.38 支持1
151.34 支持2
150.51 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1954 高値1.2045 安値1.1896
1.2183 ハイブレイク
1.2114 抵抗2
1.2034 抵抗1
1.1965 ピボット
1.1885 支持1
1.1816 支持2
1.1736 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3808 高値1.3849 安値1.3750
1.3954 ハイブレイク
1.3901 抵抗2
1.3855 抵抗1
1.3802 ピボット
1.3756 支持1
1.3703 支持2
1.3657 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7682 高値0.7728 安値0.7612
0.7852 ハイブレイク
0.7790 抵抗2
0.7736 抵抗1
0.7674 ピボット
0.7620 支持1
0.7558 支持2
0.7504 ローブレイク
