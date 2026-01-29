東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値153.41　高値154.05　安値152.18

156.12　ハイブレイク
155.08　抵抗2
154.25　抵抗1
153.21　ピボット
152.38　支持1
151.34　支持2
150.51　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1954　高値1.2045　安値1.1896

1.2183　ハイブレイク
1.2114　抵抗2
1.2034　抵抗1
1.1965　ピボット
1.1885　支持1
1.1816　支持2
1.1736　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3808　高値1.3849　安値1.3750

1.3954　ハイブレイク
1.3901　抵抗2
1.3855　抵抗1
1.3802　ピボット
1.3756　支持1
1.3703　支持2
1.3657　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7682　高値0.7728　安値0.7612

0.7852　ハイブレイク
0.7790　抵抗2
0.7736　抵抗1
0.7674　ピボット
0.7620　支持1
0.7558　支持2
0.7504　ローブレイク