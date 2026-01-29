東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7041　高値0.7043　安値0.6977

0.7130　ハイブレイク
0.7086　抵抗2
0.7064　抵抗1
0.7020　ピボット
0.6998　支持1
0.6954　支持2
0.6932　ローブレイク

キーウィドル
終値0.6061　高値0.6062　安値0.6008

0.6133　ハイブレイク
0.6098　抵抗2
0.6079　抵抗1
0.6044　ピボット
0.6025　支持1
0.5990　支持2
0.5971　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3557　高値1.3615　安値1.3536

1.3682　ハイブレイク
1.3648　抵抗2
1.3603　抵抗1
1.3569　ピボット
1.3524　支持1
1.3490　支持2
1.3445　ローブレイク