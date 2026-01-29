東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7041 高値0.7043 安値0.6977
0.7130 ハイブレイク
0.7086 抵抗2
0.7064 抵抗1
0.7020 ピボット
0.6998 支持1
0.6954 支持2
0.6932 ローブレイク
キーウィドル
終値0.6061 高値0.6062 安値0.6008
0.6133 ハイブレイク
0.6098 抵抗2
0.6079 抵抗1
0.6044 ピボット
0.6025 支持1
0.5990 支持2
0.5971 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3557 高値1.3615 安値1.3536
1.3682 ハイブレイク
1.3648 抵抗2
1.3603 抵抗1
1.3569 ピボット
1.3524 支持1
1.3490 支持2
1.3445 ローブレイク
