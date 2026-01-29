ＮＹ金 時間外でも上昇、最高値更新 ドル安の流れ変わらずとの声 ＮＹ金 時間外でも上昇、最高値更新 ドル安の流れ変わらずとの声

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＮＹ金 時間外でも上昇、最高値更新 ドル安の流れ変わらずとの声



東京時間08:22現在

ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝5496.00（+155.80 +2.92%）



NY金は時間外でも上昇し最高値を更新、銀価格も最高値を付けている。地政学リスクや米政府閉鎖懸念によりドル安の流れは変わらずとの声。



トランプ米大統領がドル安懸念していないと発言しドルが急落する場面が見られたが、その後ベッセント米財務長官が火消しに走りドルは買い戻されている。市場にはひとまず安堵感が広がっているものの、このような行為はトランプ米政権への不信感を強めるだけであり、米国離れを加速させる可能性がある。

外部サイト