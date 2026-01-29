IMALU¡¡2µòÅÀÀ¸³èÁ÷¤ë±âÈþÂçÅç¤òÇ¯Ëö¤ËË¬¤ì¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¡ÖÅç¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤â¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIMALU¡Ê36¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±âÈþÂçÅç¤òºòÇ¯ËöË¬¤ì¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤«¤éÅìµþ¤È±âÈþÂçÅç¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëIMALU¡£¡ÖÇ¯Ëö¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¾®ÌÚ¤µ¤ó¤¬±âÈþ¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¾®ÌÚÇîÌÀ¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÅ¥À÷¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À÷¤á¿¦¿Í¤Î¶â°æ¤µ¤ó¤Ë»ä¤¬¤º¤Ã¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ø¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ËÃý¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¡Ù¤È¤º¤Ã¤È·ù¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤â¡Ø¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤À¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢±âÈþ¤Î¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡Ú¥Ó¥Ã¥°¥Ä¡¼¡Û¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¡ØÇã¤¤ÊªÂç¾æÉ×¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ä¡¼¤Î·¤²¼¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¡£
¡¡¡ÖÅç¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤â¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¢¤ë»þ¤âÈá¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ...¾®ÌÚ¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿Åç¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Á¡×¤Èµ¤·¤¿¡£