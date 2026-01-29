ブルージェイズは28日（日本時間29日）、ウラジーミル・ゲレロ内野手（26）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に同国代表として出場すると正式発表した。

ゲレロは昨季は156試合で、打率・292、23本塁打、84打点を記録。ブ軍の主砲としてチームの32年ぶりワールドシリーズ進出に貢献した。出場意向をすでに表明していたが、保険会社による審査などを待っていたことから、正式発表がこの時期になった。

また、大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、同国代表はパドレス・タティス、パイレーツ・クルーズの両外野手、フィリーズ・サンチェス、マーリンズ・アルカンタラ両先発の参戦も決定しているという。

ドミニカ共和国代表はMLB通算703発を誇るアルバート・プホルス氏が監督を務め、このほかにもメッツ・ソトやパドレス・マチャドらが出場を表明しており、2013年の第3回大会以来となる優勝へ本気度がうかがえる。

ドミニカ共和国は1次ラウンドはD組に入っており、C組の日本とは準々決勝で対戦する可能性もある。

ブルージェイズからは岡本和真が日本代表、クレメントが米国代表、正捕手・カークがメキシコ代表、元中日のジャリエル・ロドリゲスがキューバ代表でそれぞれ出場が決まっている。