つんく♂、妻作の“唐揚げたっぷり”子どもたちへの手作り弁当披露に反響「わぁ〜幸せ弁当ですね」「ボリューミーで美味しそう」
ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が28日、自身のインスタグラムを更新。妻手作りの弁当を披露した。
【写真】「ボリューミーで美味しそう」つんく♂が披露した“唐揚げたっぷり”妻の手作り弁当
つんく♂は「『お！うまそう！インスタあげていい?!って妻に聞いたら『え？ざっくりしすぎの弁当？』という。なるほどみて美味しいそうなのと作った人の感覚と違うんだね。お姉ちゃんのお弁当は今日は使い捨て弁当箱で既にカバンに入ってた。朝からキッチンは揚げ物の美味しそうな匂いで充満してたのだ。ニコッ。 #朝から揚げたて唐揚げ弁当 #手作り弁当 #つんく」とのろけ交じりにつづり、ボリュームたっぷりの唐揚げがたくさんのった弁当の写真をアップ。
この投稿にファンからは「わぁ〜幸せ弁当ですね暖かい気持ちになります」「幸せな美味しいにおいがしてきます」「朝から、おなか空いてきた」「こんなお弁当ならお昼が楽しみで頑張れる」「眩しいまぶしい愛妻弁当アップありがとうございます」「こーいうのが食べたいんですよ!!」「唐揚げボリューミーで美味しそうですね」などのコメントが寄せられている。
