今回は、産後の妻に暴言を吐く夫を、助産師さんが黙らせたエピソードを紹介します。

「俺は毎日カップラーメンを食ってるのに…」

「結婚してしばらく経ち妊娠が発覚。つわりがひどい時も、夫は家事を一切してくれず、料理を手抜きすると怒鳴ってきたりして、ウンザリしました。

そして無事出産し、病院でお祝い膳を食べていたのですが、そこに夫が来て、『俺は家で毎日カップラーメンを食ってるのに、お前は甘やかされすぎだろ？』『たかが出産ぐらいでごちそうなんて……』と、暴言を吐いてきたんです。

ただ、たまたま近くにいた助産師さんが『ちょっと旦那さま、いいですか？』『大変な出産をしたばかりの奥さまに、その言葉はないんじゃないですか？』などと言い返してくれたんです。夫は黙って気まずそうにしていました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ この女性の夫は妻が出産で入院中、カップラーメンを毎日食べているとのことですが、だったら自分で料理をすればいい話ですよね。妻に頼りすぎですし、甘えすぎです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。