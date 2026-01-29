２８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ小反発 半導体株堅調でＦＯＭＣは波乱なく通過 ２８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ小反発 半導体株堅調でＦＯＭＣは波乱なく通過

２８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１２．１９ドル高の４万９０１５．６０ドルと小反発した。オランダの半導体製造装置大手ＡＳＭＬホールディング＜ASML＞の決算内容が良好だったとの受けとめから、ＡＩ・半導体株に買いが入り全体相場を押し上げた。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は市場のコンセンサス通り、４会合ぶりに政策金利を据え置いた。株式市場への影響は比較的軽微なものとなった。



ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞、シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が堅調。ＡＴ＆Ｔ＜T＞が買われ、ブルーム・エナジー＜BE＞やロブロックス＜RBLX＞が大幅高となった。一方、ボーイング＜BA＞やホーム・デポ＜HD＞が冴えない展開。スタンダードエアロ＜SARO＞が値を下げ、カーバナ＜CVNA＞とべニュー・ホールディング＜VENU＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は４０．３４ポイント高の２万３８５７．４４と６日続伸した。エヌビディア＜NVDA＞が値を上げ、マイクロン・テクノロジー＜MU＞やインテル＜INTC＞、テキサス・インスツルメンツ＜TXN＞が急伸。Ｆ５＜FFIV＞やシーゲイト・テクノロジー・ホールディングス＜STX＞、ネクストパワー＜NXT＞が株価水準を大きく切り上げた。半面、ハネウェル＜HON＞やアムジェン＜AMGN＞が軟調。パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞が下値を探った。



