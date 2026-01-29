２８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．２１ドル（＋０．８２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５３４０．２ドル（＋２１９．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝１１３１１．１セント（＋７５８．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．００セント（＋１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３０．００セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０７５．００セント（＋７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１８．９０（＋１．３２）
出所：MINKABU PRESS
