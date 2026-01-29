【欧州CLリーグフェーズ第8節】(エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))

ベンフィカ 4-2(前半2-1)R・マドリー

<得点者>

[ベ]アンドレアス・シェルデルップ2(36分、54分)、エバンゲロス・パブリディス(45分+5)、アナトリー・トルビン(90分+8)

[R]キリアン・ムバッペ2(30分、58分)

<退場>

[R]ラウール・アセンシオ(90分+2)、ロドリゴ・ゴエス(90分+7)

<警告>

[ベ]レアンドロ・バレイロ・マルティンス(10分)、サミュエル・ダール(85分)

[R]オーレリアン・チュアメニ(3分)、ラウール・アセンシオ2(45分+4、90分+2)、ディーン・ハイセン(62分)、アルバロ・カレーラス(66分)、ロドリゴ・ゴエス2(90分+6、90分+7)