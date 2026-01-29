ベンフィカvsR・マドリー 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第8節】(エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))
ベンフィカ 4-2(前半2-1)R・マドリー
<得点者>
[ベ]アンドレアス・シェルデルップ2(36分、54分)、エバンゲロス・パブリディス(45分+5)、アナトリー・トルビン(90分+8)
[R]キリアン・ムバッペ2(30分、58分)
<退場>
[R]ラウール・アセンシオ(90分+2)、ロドリゴ・ゴエス(90分+7)
<警告>
[ベ]レアンドロ・バレイロ・マルティンス(10分)、サミュエル・ダール(85分)
[R]オーレリアン・チュアメニ(3分)、ラウール・アセンシオ2(45分+4、90分+2)、ディーン・ハイセン(62分)、アルバロ・カレーラス(66分)、ロドリゴ・ゴエス2(90分+6、90分+7)
