PSVvsバイエルン 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第8節】(フィリップス・スタディオン)
PSV 1-2(前半0-0)バイエルン
<得点者>
[P]イスマエル・サイバリ(78分)
[バ]ジャマル・ムシアラ(58分)、ハリー・ケイン(84分)
<退場>
[P]Mauro Júnior(90分+3)
<警告>
[P]イバン・ペリシッチ(7分)、イェルディ・スハウテン(35分)、フース・ティル(83分)、Mauro Júnior2(86分、90分+3)
[バ]ダヨ・ウパメカノ(24分)、ヨシュア・キミッヒ(83分)、ビンセント・コンパニ(81分)
└バイエルンがPSVを下して3連勝締め! 伊藤洋輝はCL初スタメンでフル出場
└バイエルンがPSVを下して3連勝締め! 伊藤洋輝はCL初スタメンでフル出場