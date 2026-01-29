バイエルンがPSVを下して3連勝締め! 伊藤洋輝はCL初スタメンでフル出場
[1.28 欧州CL第8節 PSV 1-2 バイエルン]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節が28日に行われ、2位バイエルン(ドイツ)は22位PSV(オランダ)に2-1で勝利した。日本代表DF伊藤洋輝は左サイドバックで欧州CL初スタメン。90分間プレーした。
前節に決勝トーナメント(ラウンド16)へのストレートインとなる8位以上を確定させたバイエルンは、GKマヌエル・ノイアーやFWハリー・ケインら主力をベンチに温存して臨んだ。
前半をスコアレスで折り返すと、後半13分に先制した。カウンターから右サイドのMFレナート・カールが中央のMFジャマル・ムシアラにつなぎ、さらにペナルティエリア右で2人がパス交換。ゴールエリア右に入ったムシアラが右足で豪快にネットを揺らし、1-0とした。
しかし、後半33分にPSVが追い付く。FWイスマエル・サイバリがFWフース・ティルとのワンツーから右足でミドルシュート。強烈な弾道でゴール左隅に突き刺し、スコアをタイに戻した。
それでも後半39分、伊藤のバックパスから22歳GKヨナス・ウルビッヒがロングフィード。ペナルティエリア左に進入したFWルイス・ディアスが中央へ送ると、途中出場のケインが右足で蹴り込み、バイエルンが2-1と勝ち越した。
試合はそのままタイムアップとなり、バイエルンは3連勝で2位をキープ。PSVはリーグフェーズで敗退となった。
