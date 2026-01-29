リバプールがサラー復活弾など圧巻6-0完勝!欧州CL16強ストレートイン決定! 遠藤航は開始4分から緊急出場
[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節 リバプール 6-0 カラバフ]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は28日、リーグフェーズ最終節を一斉開催し、MF遠藤航所属のリバプール(イングランド)はカラバフ(アゼルバイジャン)に6-0で完勝した。プレミアリーグでは新年に入って勝ちのないリバプールだが、欧州CL3連勝で8位以内をキープし、ベスト16ストレートインを達成。遠藤は前半4分からの緊急出場で今季初のCL出場を果たし、右SBで勝利に貢献した。
試合は序盤からアクシデントが起きた。リバプールは前半3分、DFジェレミー・フリンポンが接触のないところで鼠蹊部を痛めてプレーを中断。同4分、ベンチに座っていた遠藤がウォーミングアップなしで投入され、そのまま右SBのポジションに入った。
それでもリバプールは冷静さを失わずに押し込みながら試合を進めると、前半15分に先制した。MFドミニク・ショボスライの左CKをFWウーゴ・エキティケがニアサイドでそらし、ファーでDFフィルヒル・ファン・ダイクがヘディングで狙うと、相手ブロックのこぼれ球をMFアレクシス・マック・アリスターがプッシュ。セットプレーからの3連続ヘッドでこじ開けた。
さらにリバプールは前半21分、DFアンドリュー・ロバートソンの縦パスをエキティケが収め、相手に囲まれながらも強引に持ち運ぶと、冷静に横パスを配球。これを受けたMFフロリアン・ビルツがゴール前に攻め込み、冷静なコントロールショットをゴール左隅に流し込んだ。これで2-0。序盤のアクシデントの影響を感じさせず、複数得点を奪った。
後半に入ってもリバプールの勢いは止まらず、エースがついに目覚めた。後半4分、中央にカットインしたFWモハメド・サラーがファウルを誘い、FKを獲得すると、ショボスライが動かしたボールにサラーが左足一閃。華麗なシュートをゴール左上隅に流し込んだ。
サラーはこれがエジプト代表として出場したAFCONからの復帰後初ゴール。リバプールでの得点は昨年11月1日のプレミアリーグ第10節アストン・ビラ戦以来、約3か月ぶりとなった。サラーはゴール直後、目を涙で潤ませながらアンフィールドのサポーターに向けて感謝のジェスチャーを見せた。
さらにリバプールは後半12分、ファン・ダイクからのロングフィードを受けたエキティケが背後に抜け出し、GKとの1対1を制して4-0。さらに同16分、右サイド攻撃からエキティケのトラップがゴール前で相手のミスを誘うと、こぼれ球を拾ったマック・アリスターが冷静に押し込み、5-0とした。
その後もリバプールが主導権を握るなか、遠藤が右サイドで再三のオーバーラップを試み、攻撃の迫力も見せつけるが、クロスは惜しくも味方に合わない場面が続く。それでも同45分、リバプールはFWフェデリコ・キエーザがトドメの1発を決めて6-0。そのままタイムアップを迎え、リバプールがベスト16ストレートインを決めた。
