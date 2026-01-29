大東駿介＆金子清文、前代未聞のゾンビ映画『ゾンビ1／2』出演決定 コメントも到着「社会的なメッセージが込められた作品ではありません」
「M CINEMA」第2弾として制作されたゾンビ映画『ゾンビ1／2 〜Right Side of the Living Dead〜』に、謎に包まれた“癒しのカリスマ”役で大東駿介、ゾンビ研究者の権威で主人公の良き理解者役として金子清文が出演することが発表。2人のコメントも到着した。
【写真】洞吹⽥（ほらふきだ）役を演じる金⼦清⽂
制作プロダクションのメディアミックス・ジャパン（MMJ）が新たなチャレンジとして立ち上げたのが、20〜30代の若手社員を対象に、劇場用映画の企画・プロデュースの機会を与えるプロジェクト「M CINEMA」だ。菊地姫奈を主演に迎えて制作された第1弾『V. MARIA』（2025年4月公開）は、目黒シネマでの開館50周年記念上映が連日満席となり、各地の劇場や映画祭でも大盛況を記録した。
第2弾となる本作では、ゾンビ映画好きの新卒2年目社員・太田えりかが監督として自身初のメガホンを取り、等身大の感性で新しいゾンビ映画を作り上げた。ゾンビ映画といえば「ホラー」という印象が強いが、本作はコメディ要素を加えた「ブラックコメディ」。“ゾンビあるある”を盛り込みながら、幅広い年齢層が楽しめるB級映画を目指している。
映画・ドラマ・舞台などの話題作に多数出演し、存在感を放つ俳優・大東駿介は、謎に包まれた“癒しのカリスマ”飛衣輪（ひいりんぐ）を演じる。飛衣輪は穏やかな物腰の裏に高い理想と強い執念を秘め、ゾンビパンデミックをきっかけに「癒しの半ゾンビハウス」をオープンする。集団生活を通して、半ゾンビを人間に戻すことを目的とした希望に満ちた施設らしいが、その実態は不明である。
常にどこか不穏な空気を放ち、謎に包まれた人物を演じた大東は「情報に溢れた現代社会で『生きる』とはどういうことか、『自己』とはなにかを問う、そんな社会的なメッセージが込められた作品ではありませんので気楽にお楽しみください」とコメントした。
また、ゾンビ研究者の権威で、良き理解者として主人公を支えていく洞吹田（ほらふきだ）を、映像から舞台まで幅広く活躍する実力派俳優・金子清文が演じる。自ら設立した「洞吹田研究所」で、政府から命じられ、半ゾンビである主人公・新宮の「調査責任者」として行動を共にする洞吹田。天才肌だが理屈っぽくボヤきが多い洞吹田は、文句を言いながらも新宮を理解し支えている。
そんな個性的な研究者をコミカルに演じた金子は「今まで奇人変人な役しか演ったことがありませんので、安心してご期待ください！」とユーモアも交えて語った。
映画『ゾンビ1／2 〜Right Side of the Living Dead〜』は2026年春公開。
※大東駿介、金子清文のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■⼤東駿介／⾶⾐輪（ひいりんぐ）役
⽣きているのか死んでいるのか、⾃らは思考せず、⽬の前に転がってるものをただただ喰らい無意味に増殖する。もはやゾンビのことか現代の⼈間のことかわからなくなる昨今。「半ゾンビ」という存在で、情報に溢れた現代社会で「⽣きる」とはどういうことか、「⾃⼰」とはなにかを問う、そんな社会的なメッセージが込められた作品ではありませんので気楽にお楽しみください。
■⾦⼦清⽂／洞吹⽥（ほらふきだ）役
2024年に主演したB級サメ映画『温泉シャーク』に続き、今回、B級ゾンビ映画に参加させて頂きましたが、B級映画に懸ける熱い⼤⼈たちが⽇本映画界に数多いることに驚き、そのピースフルな世界線に感動しています。私が演じる“ゾンビ研究の第⼀⼈者”洞吹⽥は「⾯倒臭い天才」というキャラ。今まで奇⼈変⼈な役しか演ったことがありませんので、安⼼してご期待ください！ 新たな⽇本発B級ゾンビ映画の夜明けを担う、主演の⾵変わりなイケメン芳村宗治郎くんと可憐なゾンビオタク太⽥えりか監督とのタッグにひと役買っていれば幸いです。
