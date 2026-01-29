シンシア・エリヴォ＆アリアナ・グランデ、『ウィキッド』への思いに涙 名曲「フォー・グッド」歌う特別映像解禁
第97回アカデミー賞にて衣装デザイン賞と美術賞を受賞した映画『ウィキッド ふたりの魔女』の続編『ウィキッド 永遠の約束』より、エルファバ役のシンシア・エリヴォと、グリンダ役のアリアナ・グランデが、本作を代表する楽曲「フォー・グッド」を初めて歌合せした時の感動的な様子や、作品への熱い想いをそれぞれ語る姿を収めた特別映像が解禁された。
【動画】シンシア・エリヴォ＆アリアナ・グランデが涙『ウィキッド 永遠の約束』特別映像「すばらしい旅の始まり」
本作は、20年以上愛され続けている不朽のミュージカルを映画化し、ブロードウェイミュージカル映画化作品において全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立てた『ウィキッド ふたりの魔女』の最終章。
ジョン・M・チュウ監督が再びメガホンを取り、シンシア・エリヴォとアリアナ・グランデや、ジョナサン・ベイリーらキャストも再集結。名作小説『オズの魔法使い』で少女ドロシーが迷い込んだ〈オズの国〉で、最も嫌われた“悪い魔女”と最も愛された“善い魔女”の過去が、それぞれの視点から語られていく。
なお2026年度の第83回ゴールデングローブ賞にて、シンシアが最優秀主演女優賞（ミュージカル／コメディ）、アリアナが最優秀助演女優賞、さらに最優秀主題歌賞にもノミネートを果たした。
このたび解禁されたのは、エルファバ役のシンシア・エリヴォと、グリンダ役のアリアナ・グランデが、本作を代表する楽曲「フォー・グッド」を初めて歌合せした時の感動的な様子や、作品への熱い想いをそれぞれ語る姿を収めた特別映像。
「この作品から学んだこと？ それはたぶん…」（シンシア）、「何から話せばいいか分からない。無理よ…泣きそうだわ」（アリアナ）。映像は、撮影を振り返り、感極まって想いをあふれさせるシンシアとアリアナのコメントから始まる。監督も「僕もみんなも人生が変わった。ここにたどり着くまでの道のりを思い出すよ」と感慨深げに語る。
そして、監督の自宅で行われた、作詞・作曲を担当したスティーヴン・シュワルツのピアノ伴奏による歌合せの場面に。これが初の歌唱機会となったふたり。アリアナが一節歌い始めると、すぐにお互いの表情がやわらぎ、微笑み合いながら肩を寄せ合う。
この歌合せについて、アリアナは「『フォー・グッド』を歌い、涙があふれた」、シンシアは「歌い始めてすぐ、お互いの気持ちが通じ合った」と美しい思い出を振り返る。さらに、「この役を任せてもらえてうれしい」と撮影中に涙を見せるアリアナの様子や、「この作品を通じて、夢が現実になることを知った」と語るシンシアのコメントなどが切り取られ、長年切望していた出演の夢を叶えたふたりの熱い想いが込められた、心揺さぶられる感動的な映像に仕上がっている。
映画『ウィキッド 永遠の約束』は、3月6日より全国公開。
