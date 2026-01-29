歌手のボニー・タイラーが、ヒット曲「Total Eclipse of the Hear」のストリーミングによる収益が実質ゼロだと明かした。1980年代に発表されたそのバラード曲が、10億回以上の再生数を記録しているにも関わらず、そこからの収益は「ないも同然」と語るボニーだが、リリースから40年以上だった今でも新しいリスナーを惹きつけていることを誇りに感じているという。



BBCウェールズにボニーはこう話す。「すごくうれしい。だって、世界には83億人しかいないわけでしょ」



そして、その曲をパフォーマンスすることを今でも楽しんでいるとして、「あの歌を歌うことに飽きることなんてないわ」「みんな歌いたくて仕方ないっていう感じだから大好き」



一方で、現在74歳のボニーは「少しスローダウン」することも考えていると明かすが、引退の予定はないとザ・サンデー・ミラー紙に話した」



（BANG Media International／よろず～ニュース）